¿Quién es Androide? El hondureño que competirá en Red Bull Batalla 2026

Con el título de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, Androide rompe esquemas y conquista un título que parecía imposible para la nación. Este 11 de abril del 2026 la invitación es para los hondureños en general, para que apoyen a Androide en su participación en la Final Internacional Chile de la Red Bull Batalla, el equivalente del "mundial del freestyle". Tendrá lugar en el Movistar Arena. Para mayor información siga las redes sociales del catracho como @androide_bm17.