¿Quién es Androide? El hondureño que competirá en Red Bull Batalla 2026

El rap improvisado hondureño celebra un nuevo logro internacional. El MC conocido como Robert Jafet Zavala Ramírez, mejor identificado en la escena como Androide, se coronó campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica 2026, consolidando su posición como uno de los freestylers más destacados de la región.
El triunfo le permitió clasificar a la Final Internacional que se realizará en Chile, uno de los escenarios más importantes del circuito mundial del freestyle, donde se enfrentarán los mejores MC de habla hispana.
Androide, nacido el 26 de diciembre de 1999 en Honduras, inició su carrera en las batallas de improvisación en 2018. Desde entonces, su rapidez mental, creatividad y capacidad para lanzar punchlines contundentes lo han convertido en un referente dentro del movimiento del freestyle centroamericano.
En pocos años logró posicionarse como una de las figuras más fuertes del circuito competitivo de su país, acumulando títulos nacionales como campeón de BDM Honduras y campeón de Supremacía MC Honduras.
Su talento también ha trascendido las fronteras. A nivel internacional fue subcampeón de Armagedón Battles Internacional en 2018 y subcampeón de El Origen Freestyle Monterrey en 2021, resultados que ampliaron su experiencia en escenarios fuera de Honduras.
Otro de los momentos destacados de su carrera llegó en 2025, cuando se proclamó campeón centroamericano del Urban Fest, consolidando su presencia dentro de la escena regional del freestyle.
El vínculo de Androide con la Red Bull Batalla ha sido progresivo. En 2023 participó en la edición centroamericana del torneo, y en la temporada 2025-2026 regresó con mayor experiencia y determinación, logrando finalmente el campeonato.
Más allá de las competencias, su vida también mezcla la música con el compromiso social. Androide es pasante universitario de la carrera de Periodismo y desarrolla talleres en centros educativos donde utiliza el freestyle como herramienta pedagógica para la prevención de redes de trata. Esta faceta social refleja una visión del rap como una herramienta de expresión y educación, mostrando cómo la improvisación puede servir también para transmitir mensajes de conciencia y reflexión.
En el ámbito musical, el artista hondureño también ha publicado varios sencillos en plataformas digitales, desarrollando su carrera como músico en paralelo a su participación en las batallas. Actualmente, uno de los motores que impulsa su carrera es su familia. La llegada de su hija se ha convertido en una motivación clave para seguir creciendo dentro del freestyle y buscar nuevos logros en la escena internacional.
Con el título de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, Androide rompe esquemas y conquista un título que parecía imposible para la nación. Este 11 de abril del 2026 la invitación es para los hondureños en general, para que apoyen a Androide en su participación en la Final Internacional Chile de la Red Bull Batalla, el equivalente del "mundial del freestyle". Tendrá lugar en el Movistar Arena. Para mayor información siga las redes sociales del catracho como @androide_bm17.