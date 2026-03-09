  1. Inicio
Llueven críticas a Pepe Aguilar por polémico mensaje sobre el Día Internacional de la Mujer

El cantante publicó un mensaje que fue interpretado como en defensa de su hija Ángela ante los ataques digitales que recibe

La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, generó debate en redes sociales tras la publicación de Pepe Aguilar, quien cuestionó la violencia digital hacia las mujeres.
El cantante compartió en su cuenta de Instagram una imagen con fondo morado y letras blancas, obra de Erick Nieto, fotógrafo colaborador habitual de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La publicación, republicada también por Ángela, no fue escrita directamente por los artistas, pero provocó numerosas reacciones entre sus seguidores y detractores.
En el mensaje difundido, Pepe Aguilar señaló: “Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”.

Esta reflexión, que apareció en las historias del cantante, expuso la contradicción entre el discurso público sobre igualdad y el comportamiento en plataformas digitales.
Las respuestas en la comunidad virtual se dividieron entre quienes reconocieron el gesto y la visibilización de los desafíos que enfrentan las mujeres, y quienes pusieron en duda la congruencia de los artistas por el contexto mediático en el que se encuentran.
Ángela Aguilar se vio en medio de la polémica luego de compartir el mismo mensaje en su perfil de Instagram.

En declaraciones recientes, la cantante expresó: “Nadie debería ser atacada por lo que piensa o por lo que es. Lo que buscamos es respeto, en la vida real y en el mundo digital”.

La joven artista ha enfrentado en distintas ocasiones comentarios negativos y discursos de odio en redes, situación que su padre ha denunciado públicamente.
Cabe señalar que en años recientes, Pepe Aguilar ha defendido de forma reiterada a su hija ante las críticas y el “hate” recibido en espacios digitales.
