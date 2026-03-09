Matute promete una fiesta retro con hits de los 80's en Tegucigalpa

La banda mexicana Matute se prepara para reencontrarse con el público hondureño con su espectáculo “Disco Stereo Tour”, una gira que revive los grandes éxitos de los años 80 y 90 y que promete convertir Tegucigalpa en una auténtica fiesta retro.
El concierto está programado para el próximo 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum, escenario donde la agrupación presentará un show cargado de nostalgia musical, energía en vivo y una producción visual diseñada para transportar al público a una de las épocas más icónicas de la música pop.
Con 18 años de trayectoria, Matute se ha consolidado como una de las bandas más representativas del movimiento nostálgico latino, interpretando versiones de clásicos del pop y rock tanto en español como en inglés, con arreglos modernos y una puesta en escena dinámica.
El espectáculo forma parte del “Disco Stereo Tour”, una propuesta que plantea un viaje en el tiempo inspirado en los sonidos y la estética de los años 80 y 90. La producción incluye visuales envolventes, luces sincronizadas y una ambientación que evoca los legendarios discos LP que marcaron a toda una generación.
La banda, integrada por seis músicos bajo la dirección de Jorge D'Alessio, se ha caracterizado por convertir cada presentación en una celebración colectiva donde el público canta, baila y revive los himnos que dominaron la radio y las pistas de baile durante décadas.
Para su regreso a Honduras, el repertorio promete arrancar con una potente secuencia bailable que incluye temas como "Disco Inferno", "Es por amor", "Un nuevo amor", "Decídete" y "What a Feeling", la icónica canción interpretada por Irene Cara que ganó popularidad mundial gracias a la película Flashdance.
El concierto también incluye interpretaciones de artistas que marcaron el pop internacional, con adaptaciones al español de canciones popularizadas por figuras como Gloria Gaynor, ABBA, Journey e Irene Cara.
Entre los momentos más esperados del espectáculo se encuentran los clásicos del pop anglosajón de los años ochenta, con canciones como "Don't Stop Believin'" de Journey, "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston y "20 Millas", temas que forman parte de los bloques más energéticos del show.
La banda también rinde homenaje al rock en español con un recorrido por canciones emblemáticas que marcaron la escena latinoamericana, incluyendo "No voy en tren", "En algún lugar" y "Viviendo de noche", así como "Devuélveme a mi chica" y "Ni tú ni nadie".
El espectáculo también da espacio a momentos más emotivos con interpretaciones de canciones como "El triste" y el bolero "Un buen perdedor", piezas que bajan el ritmo del concierto pero elevan la conexión emocional con el público. Uno de los sellos distintivos de Matute es la mezcla de géneros dentro de un mismo espectáculo. En una misma noche pueden convivir canciones como "Staying Alive" de los Bee Gees, "Lamento boliviano" de Enanitos Verdes, "All That She Wants" de Ace of Base y "Mis ojos lloran por ti".
El cierre promete ser igual de memorable con interpretaciones de "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto y "Vive" de José María Napoleón, canciones que completan una velada pensada para que el público salga cantando, bailando y reviviendo la música que marcó a toda una generación. Los boletos para el concierto ya están disponibles a través de BMTickets en tres categorías: zona BMP por L 3,800; butaca por L 2,000; y zona general por L 1,400.