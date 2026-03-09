Matute promete una fiesta retro con hits de los 80's en Tegucigalpa

El espectáculo también da espacio a momentos más emotivos con interpretaciones de canciones como "El triste" y el bolero "Un buen perdedor", piezas que bajan el ritmo del concierto pero elevan la conexión emocional con el público. Uno de los sellos distintivos de Matute es la mezcla de géneros dentro de un mismo espectáculo. En una misma noche pueden convivir canciones como "Staying Alive" de los Bee Gees, "Lamento boliviano" de Enanitos Verdes, "All That She Wants" de Ace of Base y "Mis ojos lloran por ti".