Horóscopo de hoy, 9 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Tu atractivo estará más exultante que nunca esta semana
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Sigues controlando con habilidad la situación en el trabajo, pero un exceso de confianza puede llevarte a cometer errores de bulto. Pon los pies en el suelo y sobre todo no te comportes de forma injusta con tus compañeros.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los nacidos bajo el signo de Tauro que están iniciando un romance tendrán que hacer frente a las objeciones de la familia o los amigos, y deberán hacer gala de dosis extras de paciencia ante una situación que será pasajera.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te vendría bien trazar un plan de acción para la semana que entra, no dar nada por sentado y prever pequeñas acciones que en muchas ocasiones son las que te pueden encauzar hacia los grandes objetivos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás evitar los enfrentamientos en el lugar de trabajo, especialmente con esa persona que parece que te está buscando las cosquillas y que va a por ti con intenciones poco claras, posiblemente con la de perjudicarte.
LEO (23 julio - 22 agosto). No tengas prisa en aceptar un trabajo que no te apasiona; pueden surgir otras ofertas ahora que estás buscando en serio. Las cosas de pareja te están yendo muy bien; sigue adelante sin miedo, porque no se van a estropear si tú no quieres.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el aspecto sentimental, te resultará difícil hacer coincidir tus anhelos con la realidad que vivirás en esta jornada, en especial en el terreno más íntimo. Procura mantener el buen humor, porque tu pareja puede tener otras prioridades hoy.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el trabajo tendrás que realizar tareas que no te gustan, aunque es el paso previo para acometer otras funciones más rentables y creativas. Buen momento para cultivar las relaciones sentimentales. Tu atractivo estará más exultante que nunca.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy tu intuición va a guiar de forma favorable todos tus sentimientos y en un clima propenso al romanticismo, la imaginación echará a volar de forma ligera. Pero no te vayas muy lejos, pueden llegar las desilusiones.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tienes que ponerte al día en los temas de salud tras una temporada en las que te has despreocupado en pro de la fiesta y la diversión. Seguramente te haría bien contar con un profesional en la materia si no te sale muy caro.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Aunque tu día a día sigue complicado, se presentarán buenos augurios en el campo profesional. Te vas a mantener en un buen nivel económico a pesar de las apreturas; aun no recibirás algún ingreso que esperas. Vigila las humedades en casa.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aunque últimamente has estado más agobiado de lo acostumbrado, hoy encontrarás un relajo fuera de lo común. Aprovecharás para llevar elaborar y dar algo de forma a todos los proyectos que has ido acumulando tanto tiempo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si has tomado una decisión en lo profesional que perjudica a otros, piensa muy bien las consecuencias. Hay que estar preparado para todo tipo de repercusiones, o bien buscar soluciones que no afecten a nadie.