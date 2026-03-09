Quedaron atrapados y hacen increíble petición a FIFA para ir al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a menos de 100 días de disputarse. La cuenta regresiva ya comenzó y faltan pocas selecciones para asegurar su boleto a la justa y antes del repechaje, un DT de una Selección ha hecho una impensada petición a la FIFA.
Hace unos días corre la incertidumbre a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, esto luego del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El conflicto es tanto que se evalúa la posibilidad de que Irán no asista al Mundial 2026: “Es poco probable que podamos esperar con ansias la copa”, dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol.
Ahora, otra de las selecciones se ha pronunciado en medio de la crisis por el conflicto. Su DT ha hecho una impensada petición antes de jugarse el pase al Mundial 2026.
Hablamos del seleccionador de Irak y exfutbolista australiano, Graham Arnold, pidió este lunes a la FIFA apoyo para su federación ante la intensificación del conflicto entre su vecino Irán y Estados Unidos, que podría afectar a los planes del equipo cuando busca clasificarse para la Copa Mundial por primera vez en 40 años.
La selección iraquí, popularmente conocida como los Leones de Mesopotamia, se enfrentará en un partido único al ganador de la eliminatoria entre Surinam y Bolivia, para disputar el boleto a la Copa del Mundo.
Arnold pidió al máximo organismo rector del fútbol que presente un plan alternativo para la crucial eliminatoria de repesca de Irak,según unas declaraciones recogidas por la federación iraquí en un mensaje en X.
"Un equipo formado únicamente por jugadores que están fuera de Irak no sería nuestro mejor equipo, y necesitamos tener disponible a nuestra mejor plantilla para el partido más importante del país en 40 años", apuntó el seleccionador.
El cierre del espacio aéreo iraquí a causa del conflicto en Oriente Medio y las restricciones de viaje podrían impedir que los jugadores y el cuerpo técnico de Arnold lleguen a tiempo para la competición.
"Si la FIFA retrasara el partido nos daría tiempo para prepararnos adecuadamente. Que Bolivia juegue contra Surinam este mes y, una semana antes del Mundial, nosotros enfrentarnos al ganador en Estados Unidos", dijo.
El partido de Irak con el ganador del Bolivia vs Surinam está pactado para disputarse el 31 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey, sin embargo, se podría evaluar un cambio de fecha debido a los conflictos.
El espacio aéreo iraquí, y de la mayoría de países de Oriente Medio, permanece cerrado desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y las posteriores represalias de Teherán contra objetivos en toda la región.
"En mi opinión, también le daría más tiempo a la FIFA para decidir qué va a hacer Irán. Si Irán se retira, nosotros entraríamos en el Mundial y eso también le daría a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentarse a Bolivia o a Surinam", señaló Arnold a la Australian Associated Press.
El entrenador de Irán pide a la FIFA tiempo para prepararse con sus mejores elementos y cambiar la fecha de su partido de repechaje rumbo al Mundial 2026.
La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá arranca el próximo 11 de junio. El ganador de la llave de este repechaje quedará en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.