Masivos cortes de luz en estas zonas de Honduras este martes 10 de marzo

En la zona norte, los trabajos también afectarán sectores de Río Nance, donde estarán sin energía aldea Río Nance, aldea San José de Los Laureles, aldea Bijao, Río Blanquito, aldea El Rancho, aldea Las Flores, Terrazos del Norte, planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte, Bobicasa y Cementos Argos. Asimismo, habrá interrupciones en Puerto Cortés en colonias y comunidades como 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, San Miguel, carretera vieja Baracoa, Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colmán, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito.