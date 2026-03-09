Masivos cortes de luz en estas zonas de Honduras este martes 10 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 10 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán, Copán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos Ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las zonas afectadas se encuentra Catacamas, Olancho, donde se registrarán cortes en Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, Aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón y Miras de Hombre, además de comunidades cercanas. La suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
En el Distrito Central también se realizarán trabajos que dejarán sin energía sectores como IHSS Santa Fe, Texaco Maya, colonia Brisas de Olancho, colonia Villa Unión, parte de La Canadá, El Picacho, planta potabilizadora El Picacho, El Hatillo del kilómetro 6 al 10, residencial Pinares, colonia Villa La Estanzuela, La Cantera, Miralagos, Entre Pinos, Los Plancitos, Cofradía, Zepate, Las Trojes, Juncales, aldea Los Jutes y Matasano, entre otros, de 8:05 a.m. a 4:05 p.m.
Asimismo, en Quimistán, Santa Bárbara, el corte se realizará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. e incluirá zonas como Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, Pueblo Viejo, Las Flores e Ingenio Chumbagua.
En el occidente del país, específicamente en Ocotepeque, se verán afectados los municipios de San Francisco del Valle, incluyendo el casco urbano y las aldeas Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Tereza y Río Ondo; en San Marcos, el casco urbano y las aldeas El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito y Volcancio; y en Mercedes, el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán, además de caseríos cercanos, de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.
En la zona norte, los trabajos también afectarán sectores de Río Nance, donde estarán sin energía aldea Río Nance, aldea San José de Los Laureles, aldea Bijao, Río Blanquito, aldea El Rancho, aldea Las Flores, Terrazos del Norte, planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte, Bobicasa y Cementos Argos. Asimismo, habrá interrupciones en Puerto Cortés en colonias y comunidades como 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, San Miguel, carretera vieja Baracoa, Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colmán, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito.
En Villanueva, Cortés, las interrupciones comprenderán los barrios El Centro, José Trinidad Cabañas, Las Flores, San Ramón, Manuel Bonilla, José Cecilio del Valle, Brisas de Concepción, Manuel de Jesús Subirana, Tegucigalpa, El Pedregal, Martín Fajardo, Francisco Morazán, El Obelisco, Suyapa, Las Lomas y Miguel Yanes Ríos, así como las colonias Martín Fajardo, Agua Azufrada, 1 de Mayo, Orquídea 1, 2 y 3, Miguel Calvo III etapa, San Ramón, Esquipulas, Los Tres Reyes, El Triángulo, Montefreso y Bellavista, además de las aldeas El Venado, El Perico, El Ocote, El Aguacate, La Bolsa y San Isidro, junto a Pimienta, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, residencial San Ramón I y Sitramash, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Los cortes también alcanzarán amplios sectores de El Progreso, Tela y El Negrito, incluyendo aldea Las Delicias, Toyos, La 34, El Naranjo, El Aguacate, El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, Planes, Guaymón, Gonzáles Maldonado, Pooler, La Colorada, El Castaño, Guaymitas, Las Delicias del Jute, La 40, La 28, La 29, Miller, San José del Cayo, El Coco, La 36, San Antonio, La 37, Bellavista, La 35, Ciudad Guaymas, Santa Inés, La 39, Los Catrachos, Batán, Cebú, Estereo de Indio, La Compuerta, Pajuiles, El Guay, Urraco Pueblo, Mocúla, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Pavón 1 y 2, Veracruz, Las Chumbas, La Fragua, Mezapa, Los Laureles, Las Tomasas, Toloa, Treintidós y Medio y el sector sur de Villa Franca, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
En La Ceiba, los trabajos dejarán sin energía sectores como colonia Los Bomberos, residencial Atlante, colonia Los Fuertes, Buenos Aires, Unicath, Miraflores, Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merrén, Melgar #2, Villa H, San Juanes, barrio Mejía, Bantral, barrio Independencia, Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde Uniplaza hasta funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre, avenida La República, colonia Dantoni, Edén, Sitrafa, Sitramedys, La Portuaria, Sitramacsa, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, La Culata, Villa Real, Los Locutores, Alambra, Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENEE y colonia Los Maestros, además de hospitales como Atlántida, Suizo Hondureño, Euro-Honduras y Centro Médico, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
Otras zonas ceibeñas afectadas serán colonia Villa del Este, Santander, Villa Hermosa, Magnolia, La Pizzatty sur, Riviera, Las Acacias oeste, Panayotti, Bella Vista, Carmen Elena, El Sauce, barrio Alvarado, barrio La Merced oeste, barrio Imán oeste, Potreritos, avenida 14 de Julio, avenida San Isidro, colonia El Manantial, Pizzatty norte, Las Acacias este, Irias, Kawas oeste, Sierra Pina, San Miguel, Zelaya, Alvarado este, El Naranjal, Credia, La Merced este, Imán este, Saúl Guardado, La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Sarmiento, Pineda, Los Luchadores, Los Cedros, La Isla, La Barra y la Zona Viva, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
También habrá cortes en La Ceiba, Jutiapa y Balfate, donde se incluyen colonias y aldeas como El Roble, Los Doctores, Villa Mayte, Quinta Los Laureles, Monte Carlo, Monte Real, Monte Verde, Los Olivos, Andalucía, La Villa, La Gloria, San Jorge, Satuyé, Boca Vieja, Perú, Lomas del Perú, Rancho Lima, La Colonia, Río María, Piedra Pintada, Corozal, Villa Nuria, La Ensenada, Cuyamel, Villa Corinto, Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán, Quebrada Grande, Agua Dulce, Cacao, Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tómala, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Papaloteca, La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón y Lucinda, además de Hotel Palma Real, Generador La Gloria y Hospital Loma de Luz, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
En Olanchito estarán sin servicio Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe, así como aldeas Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
Finalmente, en Sabá, Colón, el corte abarcará barrios y colonias como Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, La Castellana, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standard, Bella Vista, Hábitat, barrio Colombia y Monte Fresco, además de aldeas Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, incluyendo las instalaciones de Standard Fruit Company, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.