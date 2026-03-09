Óscar 2026: estas son las películas que compiten por Mejor Película

La carrera por el Óscar a "Mejor Película" ya tiene a sus protagonistas. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció las diez producciones que competirán por la estatuilla más prestigiosa del cine, en una edición marcada por grandes producciones, cine de autor y nuevas apuestas narrativas.
La gran favorita en número de nominaciones es "Sinners", dirigida por Ryan Coogler. La película logró un récord de 16 nominaciones, superando el histórico registro de clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land, que habían alcanzado 14 candidaturas. La historia, protagonizada por Michael B. Jordan, se sitúa en el Misisipi de 1930 y sigue a dos hermanos gemelos que enfrentan una amenaza sobrenatural.
Otra de las favoritas es "One Battle After Another", del reconocido director Paul Thomas Anderson, que consiguió 13 nominaciones. La producción se consolidó como uno de los mayores éxitos del año y destaca por su ambicioso enfoque narrativo y su reparto estelar.
El tercer lugar en número de nominaciones lo ocupa "Frankenstein", la esperada adaptación dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Con nueve nominaciones, la película representa uno de los proyectos más personales del director y ha sido elogiada por su estética y profundidad emocional.
También con nueve candidaturas aparece "Sentimental Value", del director noruego Joachim Trier. La cinta logró destacar especialmente en las categorías de actuación, con nominaciones para Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Stellan Skarsgård.
Otra producción con nueve nominaciones es "Marty Supreme", dirigida por Josh Safdie. La película sigue la historia de un jugador de ping pong profesional y ha consolidado a Timothée Chalamet como uno de los favoritos al premio a mejor actor.
Entre las candidatas también figura "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao. La película, basada en la novela inspirada en la vida de William Shakespeare, obtuvo ocho nominaciones y ha sido reconocida por su sensibilidad visual y narrativa.
Otra de las producciones que compite es "The Secret Agent", protagonizada por Wagner Moura. El filme también figura en varias categorías de actuación y dirección, consolidándose como una de las propuestas más sólidas de la temporada.
La lista continúa con "F1", dirigida por Joseph Kosinski. La película, ambientada en el mundo de la Fórmula 1, logró cuatro nominaciones y ha destacado por su espectacular producción visual y secuencias de carreras.
También figura "Bugonia", del cineasta griego Yorgos Lanthimos. Con cuatro nominaciones, la cinta mantiene el estilo provocador y surrealista que caracteriza la filmografía del director.
La décima nominada es "Train Dreams", dirigida por Clint Bentley. La película obtuvo cuatro candidaturas y ha sido elogiada por su tono introspectivo y su retrato de la vida rural en Estados Unidos.
El ganador del Óscar a Mejor Película se anunciará durante la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, en una gala que definirá cuál de estas producciones se quedará con el reconocimiento más codiciado de la industria cinematográfica.