Óscar 2026: estas son las películas que compiten por Mejor Película

La gran favorita en número de nominaciones es "Sinners", dirigida por Ryan Coogler. La película logró un récord de 16 nominaciones, superando el histórico registro de clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land, que habían alcanzado 14 candidaturas. La historia, protagonizada por Michael B. Jordan, se sitúa en el Misisipi de 1930 y sigue a dos hermanos gemelos que enfrentan una amenaza sobrenatural.