Estas son las impresionantes playas de Honduras que puedes visitar en Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 está a días de iniciar, con ello Honduras se convierte en uno de los destinos ideales para que hondureños y extranjeros disfruten de sus playas paradisíacas, aguas cristalinas y arenas blancas. Es por eso que en LA PRENSA te traemos las mejores playas para visitar en Honduras durante este verano 2026.
La revista internacional Travel and Leisure destacó a Honduras en la cima del turismo al catalogar a la playa Little French Key de Roatán como la más relajante del mundo, lo que la convierte en uno de los mejores destinos para este verano 2026. Ofrece actividades ideales para disfrutar en familia, como snorkel y paseos en kayak.
Tela, Atlántida, se posiciona como uno de los destinos favoritos, con hoteles renovados, gastronomía garífuna y acceso cercano a parques nacionales como Punta Sal y Punta Izopo.
Sandy Bay ofrece un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para quienes buscan relajarse lejos de las multitudes. Su amplia vida marítima es ideal para quienes aman este atractivo.
West Bay es considerada la joya de Roatán, es una playa que deslumbra con su arena blanca y aguas turquesas cristalinas. Es ideal para nadar, hacer snorkel o simplemente relajarse bajo el sol, su arrecife cercano convierte esta playa en un paraíso para quienes aman explorar la vida marina.
Punta Sal está a tan solo 40 minutos de Tela, Atlántida, y es uno de los más bellos paraísos del Caribe para vacacionar durante esta Semana Santa 2026.
Bando beach en Utila: pequeña, pero hermosa y encantadora, Bando Beach es el lugar perfecto para quienes desean disfrutar de la tranquilidad de Utila. Sus aguas calmadas la hacen ideal para nadar, tomar el sol o simplemente desconectarse del mundo.
Mahogany Bay en, otro encantador destino de Roatán, combina playa, diversión y comodidad. Sus aguas cristalinas y su arena clara son perfectas para relajarse, mientras que sus restaurantes y espacios recreativos la convierten en un punto de encuentro para turistas que buscan comodidad sin perder el toque caribeño
Tabyana es un rincón íntimo y pintoresco de Roatán, ideal para quienes buscan un espacio más sereno, ofrece la combinación perfecta de belleza natural y tranquilidad.
Otro destino perfecto para tus vacaciones es la pequeña isla privada Maya Key, que parece sacada de un sueño tropical. Sus playas ofrecen aguas transparentes y una gran variedad de actividades acuáticas, convirtiéndola en un destino exclusivo para quienes buscan naturaleza, aventura y privacidad.