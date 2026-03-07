"Le di un abrazo": Así fue el encuentro de Asfura con Bukele en la cumbre de Trump

Después de la cumbre "Escudo de las Américas", organizada por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó uno de los momentos que más llamó la atención: el intercambio que sostuvo con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
Tras participar en la cumbre regional, Asfura ofreció una conferencia de prensa junto a la canciller Mireya Agüero, en la que compartió algunos detalles sobre los temas que sostuvieron en la reunión con los mandatarios del hemisferio.
Asfura explicó que el encuentro reunió a representantes de varios países de la región para abordar temas clave como la seguridad, la inversión y la migración, además de fortalecer las relaciones entre los gobiernos participantes.
Según detalló, la cumbre de Trump también permitió sostener conversaciones bilaterales con varios jefes de Estado, con quienes intercambió ideas sobre los desafíos que enfrentan sus países y las oportunidades de cooperación regional.
Durante su intervención, señaló que este tipo de espacios sirven para compartir experiencias entre gobiernos y analizar posibles estrategias conjuntas en temas como desarrollo económico, generación de empleo y seguridad.
Al recordar el momento en que coincidió con el presidente salvadoreño, Asfura comentó: "Tuve la oportunidad, en cuanto vi al presidente Nayib Bukele, de darle un abrazo".
El presidente relató que el diálogo fue breve pero cercano, y que incluso intercambiaron comentarios sobre aspectos personales: "Hablamos en algún momento de la familia, le pregunté por su esposa Gabriela, él también hizo lo mismo".
Además, señaló que en la conversación también hablaron sobre los retos y cambios que cada país busca impulsar en su camino hacia el desarrollo: "Hablamos de la prosperidad que puede tener, los cambios que él quiere en su país y los que debemos hacer nosotros en el nuestro".
Para Asfura, el intercambio representó un momento significativo dentro de su agenda: "Fue una plática corta, pero muy amena de dos países hermanos".
Finalmente, el mandatario hondureño valoró el encuentro como un gesto de cercanía entre ambos países: "Me siento muy satisfecho de haber estado con él, sobre todo darle un abrazo a él".