Fabrizio Romano atacado: Destapan cinco secretos de su vida y hay indignación

Entrevista falsificada: Cuando tenía 18 años Romano trabajaba en FCInterNews, un portal del Inter de Milán. Donde aseguró que tenía una entrevista con un jugador estrella. Resulta que era mentira y Fabrizio se hizo pasar por el jugador. Se sabe porque luego de que salió la entrevista al aire, tanto el club como el jugador declararon que nunca hablaron con Fabrizio.