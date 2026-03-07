Fabrizio Romano atacado: Destapan cinco secretos de su vida y hay indignación

El reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en temas de fichajes, se encuentra en el ojo del huracán al extremo de que sus fans han reaccionado indignados.
El periodista italiano Fabrizio Romano, reconocido internacionalmente por sus primicias sobre el mercado de fichajes, quedó envuelto en una intensa controversia que se ha desatado en las últimas horas.
La polémica comenzó luego de que Romano publicó un video en el que resaltaba iniciativas humanitarias impulsadas por King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief), organismo vinculado a Arabia Saudita.
Fabrizio Romano compartió el material a través de su cuenta en la red social X, donde explicó algunas de las acciones humanitarias que desarrolla la institución saudita en diferentes partes del mundo.
Entre ellas mencionó la creación de centros de asistencia en 13 países (incluido Yemen), campañas sanitarias para combatir enfermedades, instalaciones dedicadas a la atención de menores y programas orientados a la rehabilitación de personas afectadas por conflictos bélicos.
El video fue publicado con el mensaje: “Global Humanitarian Role of Saudi Arabia @KSRelief_EN”, destacando el papel del país en proyectos de ayuda internacional.
Lo que parecía una simple promoción se ha convertido en una crisis reputacional para el periodista, ya que muchos seguidores y colegas cuestionan su independencia y ética profesional.
Numerosos usuarios cuestionaron el contenido y acusaron al periodista de participar en lo que se conoce como sportwashing, término utilizado para describir las estrategias mediante las cuales ciertos gobiernos buscan mejorar su reputación global a través del deporte, grandes inversiones o campañas mediáticas vinculadas a la industria deportiva.
Las críticas apuntan a que Romano, quien cuenta con una enorme audiencia digital gracias a su cobertura del mercado de fichajes, podría estar utilizando su plataforma para favorecer la imagen de Arabia Saudita.
Arabia Saudita ha sido objeto de reiteradas críticas en el ámbito internacional por cuestiones relacionadas con derechos humanos y por su implicación en conflictos regionales como el que afecta a Yemen.
La difusión de mensajes positivos sobre iniciativas sauditas podría estar relacionada con el creciente acceso que el periodista tiene al fútbol de ese país. En los últimos años, la liga saudita ha ganado visibilidad mundial gracias a fuertes inversiones del fondo soberano del país, el Public Investment Fund.
Más polémica. Nick Harris, periodista premiado con el Play the Game Award 2024, publicó una investigación que desmonta la credibilidad de Fabrizio Romano. El italiano de 33 años y 121 millones de seguidores publicó un video pagado por Arabia Saudita , cobró por publicaciones a clubes escandinavos y difundió información falsa sobre la muerte del futbolista Christian Atsu.
Publicación falsa sobre Christian Atsu: En 2023 hubo un terremoto trágico en Syria. Fabrizio publicó que el jugador Christian Atsu estaba con vida y en un hospital, la familia de Atsu tenía esperanza luego de ver esta información publicada por el propio Fabrizio Romano. Resulta que lo que dijo no era verdad, el cuerpo de Atsu fue encontrado unos días después.
Otro escándalo... Venta de publicaciones de Clubes: Los clubes en Escandivania fueron contactados con ofertas donde podían comprar publicaciones en las redes de Fabrizio. Luego se hallaron documentos donde Romano habría ofrecido promoción paga en sus redes.
Entrevista falsificada: Cuando tenía 18 años Romano trabajaba en FCInterNews, un portal del Inter de Milán. Donde aseguró que tenía una entrevista con un jugador estrella. Resulta que era mentira y Fabrizio se hizo pasar por el jugador. Se sabe porque luego de que salió la entrevista al aire, tanto el club como el jugador declararon que nunca hablaron con Fabrizio.
En sus inicios, un colega de Fabrizio Romano ya usaba la frase “Here we go!” y le pidió que no la empleara. Sin embargo, Romano no hizo caso y comenzó a usarla de manera constante, hasta convertirla en su sello distintivo en el mundo de los fichajes.
Faitelson no tuvo pelos en la lengua tras la polémica: "Es una lección para quiénes ejercemos este maravilloso oficio...Hoy ha dejado de ser periodista para ser un influencer, más o menos lo mismo suceden a muchos colegas que emiten juicios con la camiseta de un equipo por debajo de la del supuesto periodista..."
Fabrizio Romano es amigo personal de Leo Messi.