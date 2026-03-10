¿Murió Florinda Meza? Esto se sabe

Durante las últimas horas las alarmas se encendieron entre los seguidores de la famosa actriz mexicana Florinda Meza.
Esto luego de que se viralizará un video en redes sociales en donde se afirmó que la viuda de Roberto Gómez Bolaños había perdido la vida.
En el material se puede ver a dos mujeres visiblemente afectadas informando que Florinda había muerto durante la madrugada en un hospital, para posteriormente escuchar una voz en off que asegura que la intérprete ha permanecido en silencio tras la difusión de la supuesta noticia.
"Hola, estamos aquí en el hospital queremos decirles que Florinda ya no esta con nosotros. Se nos fue esta madrugada y nos duele hasta el alma. Es nuestra hermana, nuestra amiga y la vamos a extrañar cada día. Estamos muy tristes." dicen las mujeres en el video viral.
Tras la viralización de la supuesta noticia, la propia Florinda Meza compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en donde desmintió los rumores de su presunta muerte.
Haciendo gala de su característico sentido del humor al hacer referencia a la famosa frase de su personaje "Doña Florinda" en "El Chavo del 8" para dejar en claro que las declaraciones del material que circula en redes son totalmente falsas.
"¡¿Qué qué?!, ¿Qué estoy muerta? ¡Pero de risa! ¡Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela!", escribió Florinda Meza en Instagram.
Actualmente, Meza tiene 77 años y continúa vinculada a proyectos personales, entre ellos la promoción de su documental autobiográfico titulado “Atrévete a vivir”, con el que busca contar su propia versión de su vida y carrera artística.
En los últimos años, la actriz también ha estado envuelta en varias controversias relacionadas con su relación con Roberto Gómez Bolaños.
La historia entre ambos comenzó cuando el comediante aún estaba casado con su primera esposa, lo que por décadas generó críticas y debates entre los seguidores del programa.
Más recientemente, Florinda Meza volvió a ser tema de discusión luego de que resurgiera una antigua entrevista en la que afirmó que su pareja tenía “siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, comentario que fue duramente criticado en redes sociales. Posteriormente, la actriz aclaró que se trató de una expresión hecha en tono de broma y defendió el legado del creador de “Chespirito”.
Lo cierto es que Florinda Meza sigue viva, por lo que las noticias de su muerte son totalmente falsas.