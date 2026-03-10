¿Ganas de bailar? Matute promete revivir los mejores clásicos en su concierto

La música de los años ochenta y noventa volverá a sonar con fuerza en Tegucigalpa cuando la banda mexicana Matute llegue con su espectáculo “Disco Stereo Tour”, una propuesta que promete revivir los grandes clásicos que marcaron a toda una generación.
El concierto se realizará el próximo 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum, escenario donde el público podrá disfrutar de una noche llena de música, baile y recuerdos de una de las épocas más icónicas de la industria musical.
Con casi dos décadas de trayectoria, Matute se ha consolidado como uno de los proyectos más representativos del movimiento musical nostálgico en Latinoamérica, gracias a sus conciertos llenos de energía y producción visual.
El concepto del “Disco Stereo Tour” está inspirado en los clásicos que sonaban en vinilo durante los años ochenta y noventa, con una estética retro que rinde homenaje a los LP que marcaron a toda una generación.
La banda, dirigida por Jorge D'Alessio, está integrada por seis músicos que han construido su estilo reinterpretando grandes éxitos del pop, rock y música disco.
Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de una potente apertura con canciones como "Disco Inferno", "Es por amor", "Un nuevo amor", "Decídete" y "What a Feeling", el icónico tema de Irene Cara que ganó popularidad mundial con la película Flashdance.
El repertorio también incluye clásicos internacionales que dominaron las pistas de baile, como "Don't Stop Believin'" de Journey y "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston, temas que suelen desatar la euforia del público.
La banda también rinde homenaje al pop y rock en español con canciones como "No voy en tren", "En algún lugar", "Viviendo de noche", así como el clásico "Devuélveme a mi chica".
Uno de los elementos distintivos del espectáculo es la mezcla de géneros dentro de un mismo show, donde pueden convivir canciones como "Staying Alive" de los Bee Gees, "Lamento boliviano" de Enanitos Verdes y "All That She Wants" de Ace of Base.
El espectáculo también incluye momentos más emotivos con interpretaciones de canciones como "El triste" y el bolero "Un buen perdedor", que permiten una conexión más íntima con el público.
El cierre promete ser memorable con clásicos como "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto y "Vive" de José María Napoleón, temas que suelen convertir el concierto en una gran fiesta colectiva llena de nostalgia y emoción.