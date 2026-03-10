Tabla goleadores Champions League: Julián marcó doblete y presión a Mbappé

Mbappé no jugará en la ida de octavos y hay movimientos en la cima de la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.
Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El delantero colombiano está teniendo una gran temporada y acumula 4 goles en lo que va de la Champions. Este miércoles puede aumentar su cuenta en el juego de ida de octavos ante el Bodo Glimt.
23. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) -- El atacante también firma 4 anotaciones y su equipo jugará en los octavos ante el Arsenal.
22. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) -- El español anotó ante el Tottenham y escaló a 4 anotaciones en su cuenta.
21. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano lleva 4 goles y puede aumentar su cuenta este miércoles ante el Chelsea.
20. Hogh (Bodo Glimt) -- Es una de las sorpresas en la lista y junto con el equipo noruego jugarán los octavos de final. Lleva 4 goles en lo que va de la temporada.
19. Gyokeres (Arsenal) -- El delantero sueco solo lleva acumulado 4 goles y también sigue en competencia en la Champions League.
Grimaldo (Bayer Leverkusen) -- Lleva acumulado 4 goles y tiene la oportunidad de aumentar su cuenta en los octavos de final.
17. Francisco Trincao (Sporting Lisboa) -- También sigue en la competencia y se mantiene con sus 4 anotaciones en lo que va de la Liga de Campeones.
16. Desiré Doué (PSG) -- El francés también está en la pelea y se coloca en la tabla con sus 4 goles.
15. Vitinha (PSG) -- El portugués es una de las figuras en el cuadro parisino. Lleva 5 goles en la Champions.
14. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego no marcó en la goleada al Tottenham y se quedó con 5 dianas.
13. Rashford (FC Barcelona) -- Se fue en blanco ante el Newcastle y se mantiene con 5 goles en la Champions.
12. Fermín López (FC Barcelona) -- El jugador español no anotó en octavos de final, por lo que se queda con 5 goles.
11. Camilo Duran (Qarabag) -- Su equipo ya quedó eliminado de la Liga de Campeones 2025-2026. No ha sido superado con sus 5 goles.
10. Balogun (Mónaco) -- Su equipo ya fue eliminado de la Champions League, pero se quedó con 5 dianas en la tabla.
9. Martinelli (Arsenal) -- Ha liderado en el ataque de los Gunners y lleva 6 goles. Su equipo se enfrenta este miércoles al Leverkusen.
8. Hauge (Bodo Glimt) -- El noruego ha liderado con sus goles al equipo de su país y lleva 6 dianas.
7. Harvey Barnes (Newcastle) -- Anotó este martes ante el Barcelona y se estancó en la tabla de goleadores con 6 anotaciones.
6. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano no marcó en el duelo ante el Liverpool y se quedó con 7 anotaciones.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El noruego tiene actividad este miércoles ante Real Madrid. Está en el podio con 7 anotaciones.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino destapó con doblete y alcanzó los 7 goles para subir en la tabla.
3. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El atacante inglés no jugó en la paliza ante el Atalanta (1-6), pero se mantiene en el podio con 8 goles.
2. Anthony Gordon (Newcastle) -- El británico no anotó en el empate 1-1 ante el Barcelona y se mantiene con 10 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés no estará en la ida de los octavos de final de la Champions League, por lo que se quedará liderando con 13 goles.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.