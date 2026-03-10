Edu Aguirre peleará contra Gastón Edul: detalles y reacción de Cristiano Ronaldo

Edul no se quedó atrás y replicó: "Esto no es una carrera, ni una maratón, ni es spinning, si no te diría: sí, ya con eso, alimentándote bien y entrenando mejor, vas a ganar. El boxeo es impredecible, no es solamente cuántos abdominales se te marcan, sino de saber pegar, pegar fuerte y algo que, como te dije, no se compra y no lo vas a poder entrenar: tener corazón, tener espíritu, tener alma y tener a toda Latinoamérica atrás".