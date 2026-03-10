Edu Aguirre peleará contra Gastón Edul: detalles y reacción de Cristiano Ronaldo

El periodista español Edu Aguirre y su colega argentino Gastón Edul afrontarán un reto muy distinto al de su carrera habitual.
Ambos se enfrentarán en La Velada del Año 6, el espectáculo de boxeo impulsado por Ibai Llanos, que se celebrará el 25 de julio en Sevilla.
Edul, ampliamente reconocido por su cobertura de la selección argentina, subirá al ring frente a Aguirre, una de las voces más mediáticas del periodismo deportivo español. El combate promete captar la atención de miles de aficionados al combinar deporte, espectáculo y rivalidad mediática.
La invitación a Gastón Edul llegó tras una visita de Ibai Llanos a la Argentina y propuso el enfrentamiento con Aguirre, conocido por trabajar en 'El Chiringuito', cubrir la actualidad del Real Madrid y ser gran amigo de CR7.
Gastón Edul se prepara para el reto en medio de una agenda exigente, ya que deberá combinar el entrenamiento con su cobertura del Mundial-2026. El propio comunicador anticipó las dificultades.
"Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando", explicó el reportero de 30 años que colabora para TyC Sports.
Sobre su decisión de aceptar, Edul resaltó su compromiso: "Siempre le dije que sí a los desafíos. Hay que ir al frente en estos casos. No hay un solo argentino que diga que no cuando te llaman para representar a tu país. Espero que me banquen".
"Creo que es buen tío. Pero aunque te entrenes mucho, voy a entrenar el doble que tú, aunque te cuides mucho, voy a cuidarme el doble que tú, aunque te alimentes bien, voy a alimentarme el doble que tú. Disfruta del proceso, Gastón, pero no va a haber pelea", respondió Edu Aguirre y le puso picante al duelo.
Edul no se quedó atrás y replicó: "Esto no es una carrera, ni una maratón, ni es spinning, si no te diría: sí, ya con eso, alimentándote bien y entrenando mejor, vas a ganar. El boxeo es impredecible, no es solamente cuántos abdominales se te marcan, sino de saber pegar, pegar fuerte y algo que, como te dije, no se compra y no lo vas a poder entrenar: tener corazón, tener espíritu, tener alma y tener a toda Latinoamérica atrás".
"Porque yo los dos meses previos voy a comer y dormir mal, pero ahí no se va a notar, porque el corazón me va a empujar", sentenció Edul.
Durante la presentación, el propio Aguirre relató que compartió la novedad de su participación con Cristiano Ronaldo durante una comida reciente.
"Se lo conté a Cristiano comiendo hace dos semanas”, afirmó el periodista español, añadiendo que el astro portugués le respondió con un contundente consejo: "Aplástalo".
Habitual colaborador del programa 'El Chiringuito' que presenta Josep Pedrerol, Edu Aguirre ha mantenido una amistad cercana con Cristiano Ronaldo desde la etapa del delantero en el Real Madrid.
Su relación incluye encuentros familiares y viajes compartidos, como unas vacaciones en las que ambos jugaron pádel de madrugada, así como celebraciones conjuntas de Año Nuevo en Dubái.
De cara a la competición, el reportero español reconoció seguir una rutina física regular basada en cardiovascular y pesas, aunque admitió que nunca ha practicado boxeo.
"Hago cardio y pesas, pero boxeo no", comentó ante el público, indicando que deberá adaptarse a los entrenamientos específicos de este deporte para afrontar el reto contra Gastón Edul.
Ibai Llanos ha logrado que dos famosos periodistas deportivos se enfrenten ante millones de espectadores en un ring de boxeo durante la Velada del Año 6, solo una semana después cuando termine la Copa del Mundo.