Honduras reporta ocho menores fallecidos por tos ferina y 76 casos en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras

La nueva víctima es una niña originaria de Tegucigalpa, capital de Honduras, dijo a periodistas Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud.

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este martes la muerte de una bebé de dos meses por tos ferina , lo que eleva a ocho la cifra de menores fallecidos en lo que va de 2026 en un país que acumula 76 casos de la enfermedad.

Las ocho víctimas mortales registradas hasta la fecha son menores de edad que no habían completado su esquema de vacunación, enfatizó Puerto, sin precisar más detalles de los fallecidos.

La enfermedad "es prevenible", pero en el país "hay mucho descuido", lamentó la funcionaria, quien señaló que Honduras contabiliza este año 76 casos positivos.Aunque no precisó cifras, Puerto indicó que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, regiones en el centro y el norte del país, registran las mayores concentraciones de contagios.

En ese sentido, recomendó a las mujeres embarazadas vacunarse a partir de las 26 semanas de gestación para transferir anticuerpos al neonato y, posteriormente, cumplir con el calendario de inmunización de los menores.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la tos ferina como una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio, causada por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.

En adolescentes y adultos la enfermedad puede ser leve, mientras que en los menores de seis meses, sobre todo en los menores de tres, que aún no han recibido dos dosis de primovacunación, la tos ferina presenta riesgo de complicaciones y mortalidad. EFE