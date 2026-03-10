  1. Inicio
Insólito: Beckham provoca enfado de Brooklyn por intentar la reconciliación

Lo que parecía un simple gesto de cariño se convirtió rápidamente en un nuevo foco de conflicto.

Surge sorpresiva y nueva polémica entre la relación rota que llevan Brooklyn y David Beckham.
Algo ha pasado con la familia Beckham durante años. Desde 2022, concretamente, se produjo un cisma más o menos obvio con Brooklyn y Nicola Peltz-Beckham como protagonistas e instalados en Estados Unidos
El distanciamiento familiar entre Brooklyn y sus padres viene desde hace años, con tensiones y desacuerdos que se hicieron más evidentes antes y después de su boda con Nicola Peltz Beckham en abril de 2022.
Brooklyn afirmó que su madre, Victoria, iba a diseñar el vestido de su esposa, pero canceló a último momento, lo que generó frustración en la pareja. También acusó a sus padres de interferir en momentos importantes — según él, incluso en su primer baile con Nicola.
Además, Brooklyn aseguró que sus padres intentaron presionarlo para que firmara derechos sobre su propio nombre antes de casarse, algo que él rechazó y que, según él, afectó la relación que mantenían luego de eso.
Durante los últimos años, Brooklyn ha dicho que se sintió “controlado” por David y Victoria durante gran parte de su vida, con una relación que mezclaba apoyo familiar y presión constante por “expectativas de imagen”.
David y Victoria Beckham publicaron a inicios de marzo mensajes de cumpleaños para su hijo distanciado, Brooklyn Peltz Beckham. Sin embargo, no todo salió como se esperaban.

Si Victoria y David Beckham pensaban que unas tiernas publicaciones retro harían las paces con su hijo mayor, estaban completamente equivocados.
Según Entertainment Tonight, Brooklyn está molesto con sus padres David y Victoria increíblemente por haberlo felicitado en honor a la fecha de su cumpleaños.
“Brooklyn y Nicola están desanimados por sus padres decidieran hacer publicaciones públicas en Instagram para su cumpleaños”, dijo la fuente de ET.
Insólito... Brooklyn está molesto con sus padres David y Victoria porque rompieron el pacto del no contacto en las redes sociales ya que ellos le enviaron un mensaje de cumpleaños.
"Este es precisamente el tipo situación que Brooklyn ha estado intentando eliminar, sin éxito”, señalan los medios estadounidenses.

David y Victoria han hecho esfuerzos públicos para demostrar afecto, pero Brooklyn los ve como simbólicos o superficiales.
Brooklyn afirma que sus padres intentaron controlar su vida y su relación, y que priorizan la imagen sobre la sinceridad.
El conflicto tiene raíces que se remontan al menos a 2022 y la boda, con tensiones acumuladas desde entonces.
David Beckham ha reconocido el conflicto de forma pública pero mesurada, sin responder con enojo ni confrontar directamente todos los puntos de Brooklyn.
