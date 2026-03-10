Laura Raquel, la única trilliza sobreviviente, por fin deja el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

La pequeña Laura Raquel Peña, la única sobreviviente de las trillizas que nacieron prematuras el pasado 25 de enero en el hospital Mario Rivas, recibió el alta médica este martes, luego de permanecer casi seis semanas en cuidados intensivos neonatales. La bebé estaba ingresada en la sala de neonatos debido a su nacimiento prematuro, con siete meses y una semana de gestación. Durante este tiempo fue atendida por especialistas que siguieron de cerca su evolución. Su padre, Luis Felipe Peña, expresó su alegría y agradecimiento tras conocer que su hija finalmente puede abandonar el centro asistencial y regresar a casa con su familia.

Semanas atrás, los médicos que la atendían ya describían a la niña como “una luchadora” y “una guerrera”, debido a la fortaleza que mostró desde sus primeros días de vida. La semana pasada la pequeña fue trasladada a la sala de neonatos B, mientras que su condición en los últimos días se mantuvo estable, lo que permitió que el personal médico autorizara su salida del hospital. La historia de Laura Raquel ha estado marcada por momentos difíciles. Las otras dos trillizas fallecieron semanas después de su nacimiento, una de ellas días más tarde y la segunda a inicios de febrero.