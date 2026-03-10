  1. Inicio
  2. · Honduras

Empleados del PNRP paralizan labores por falta de salarios

Más de 200 empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas del litoral Atlántico y 2,000 a nivel nacional, se declaran en huelga por falta de pago de tres meses de salarios.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 12:05 -
  • Carlos Molina
Empleados del PNRP paralizan labores por falta de salarios

Los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas asignados a La Ceiba, iniciaron este martes una protesta de paro de labores debido al incumplimiento de sus salarios.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

La crisis financiera y administrativa en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Electrica (Enee) ha escalado este día con el inicio de un paro de labores.

Unos 200 empleados asignados a La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, se declararon de brazos caídos debido a la falta de pago de tres meses de salario.

La problemática, según informaron los portavoces del movimiento, no es aislada, afecta a cerca de 2,000 trabajadores de las 10 regiones a nivel nacional que se encuentran en la misma situación de incertidumbre financiera.

"Calamidad doméstica" y parálisis operativa

Los trabajadores han manifestado que la situación ha cruzado la línea de lo laboral para convertirse en una crisis humanitaria personal. Se declaran en "calamidad doméstica", argumentando que carecen de fondos para el transporte diario hacia sus puestos de trabajo.

Muchos enfrentan amenazas de desalojo por impago de alquileres, además. Existe una dificultad creciente para la compra de alimentos básicos.

Enee instala más de 400,000 contadores, pero aún faltan miles de usuarios en Honduras

A pesar de que los empleados se presentan a sus sedes y cumplen con el marcaje de entrada, las labores de campo están totalmente suspendidas.

La falta de recursos económicos hace imposible el despliegue técnico necesario para las funciones de reducción de pérdidas de la estatal eléctrica.

Los trabajadores del PNRP permanecen en las sedes, sin embargo no salen a campo en señal de protesta.

Los trabajadores del PNRP permanecen en las sedes, sin embargo no salen a campo en señal de protesta.

(Foto: La Prensa )

Sin respuestas de las autoridades

Roger González, uno de los empleados afectados, denunció la falta de seriedad por parte de las autoridades centrales para resolver el conflicto.

"Estamos en protesta porque ya no aguantamos; tenemos muchas necesidades y hemos querido tener comunicación con las autoridades, pero no tenemos ninguna respuesta. Solo nos dicen que la otra semana y no pasa nada", lamentó González.

Expertos: derogar la Ley de Energía, paso vital para recuperar la Enee

El trabajador agregó que la situación está haciendo mella en la salud mental del personal. "Esto genera incertidumbre y afecta tanto emocional como psicológicamente a los compañeros, porque no se ejecutan las labores como se debe".

Hasta el momento, la dirección de la Enee no ha emitido un comunicado oficial que aclare cuándo se hará efectivo el desembolso de los fondos para honrar los compromisos salariales pendientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias