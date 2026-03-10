Empleados del PNRP paralizan labores por falta de salarios

La Ceiba, Atlántida

La crisis financiera y administrativa en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Electrica (Enee) ha escalado este día con el inicio de un paro de labores. Unos 200 empleados asignados a La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras, se declararon de brazos caídos debido a la falta de pago de tres meses de salario. La problemática, según informaron los portavoces del movimiento, no es aislada, afecta a cerca de 2,000 trabajadores de las 10 regiones a nivel nacional que se encuentran en la misma situación de incertidumbre financiera.

"Calamidad doméstica" y parálisis operativa

Los trabajadores han manifestado que la situación ha cruzado la línea de lo laboral para convertirse en una crisis humanitaria personal. Se declaran en "calamidad doméstica", argumentando que carecen de fondos para el transporte diario hacia sus puestos de trabajo. Muchos enfrentan amenazas de desalojo por impago de alquileres, además. Existe una dificultad creciente para la compra de alimentos básicos.

A pesar de que los empleados se presentan a sus sedes y cumplen con el marcaje de entrada, las labores de campo están totalmente suspendidas. La falta de recursos económicos hace imposible el despliegue técnico necesario para las funciones de reducción de pérdidas de la estatal eléctrica.

Sin respuestas de las autoridades

Roger González, uno de los empleados afectados, denunció la falta de seriedad por parte de las autoridades centrales para resolver el conflicto. "Estamos en protesta porque ya no aguantamos; tenemos muchas necesidades y hemos querido tener comunicación con las autoridades, pero no tenemos ninguna respuesta. Solo nos dicen que la otra semana y no pasa nada", lamentó González.