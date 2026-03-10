Honduras espera hasta 2.5 millones de movilizaciones turísticas en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

La estimación forma parte de la campaña " Semana Santa, vivila aquí" , la cual es impulsada por las autoridades para motivar a los hondureños a recorrer los principales destinos turísticos nacionales durante el feriado.

El Gobierno de Honduras prevé un importante movimiento turístico durante la próxima Semana Santa , con una proyección de entre dos y 2.5 millones de desplazamientos de viajeros dentro del país, según informó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler .

De acuerdo con el funcionario, la iniciativa tiene como público objetivo a alrededor de 400,000 personas, quienes podrían trasladarse a distintos puntos turísticos del territorio hondureño durante el período vacacional, fortaleciendo así el turismo interno.

De ese total, detalló que alrededor de 250,000 visitantes potenciales se concentran en el mercado de Tegucigalpa y unos 150,000 en San Pedro Sula, ciudades desde donde se prevé una mayor salida de turistas hacia diferentes regiones.

El secretario indicó que las proyecciones se basan en la capacidad actual de la industria turística hondureña para recibir visitantes, aunque aclaró que el número total de movilizaciones podría superar el mercado meta inicial.

​​"Sabemos la capacidad que tenemos en la industria turistica, sabemos la capacidad que tenemos para traer gente, no quiere decir que solo esa gente se va a movilizar, estamos esperando de 2 a 2.5 millones de movilizaciones que existan en la Semana Santa", explicó.

Asimismo, destacó que el gobierno trabaja en el fortalecimiento del sector turístico tras reconocer que durante años el desarrollo de productos turísticos no avanzó al ritmo esperado.