Revelan nuevos detalles del triple crimen de hermanos en Lempira

Nuevos detalles han surgido en torno al asesinato de tres hermanos ocurrido el pasado domingo, 8 de marzo, en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, Lempira, donde las autoridades investigan si las víctimas tenían vínculos con una estructura criminal que operaría en la zona.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, José Nahún López Vásquez y Daniel López Vásquez, originarios y residentes de la comunidad.
El triple crimen ocurrió la noche del domingo en un sector cercano a la vivienda de los hermanos, donde hombres armados les dispararon en reiteradas ocasiones. Posteriormente, los cuerpos fueron hallados en distintos puntos del lugar.
El jefe policial de Lempira, Christian Nolasco, informó que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en el proceso investigativo.
“Tenemos a la Dirección Policial de Investigaciones en el lugar de los hechos realizando las investigaciones”, indicó Christian Nolasco, jefe policial de Lempira.
El funcionario explicó que las autoridades han desplegado operativos en el municipio, incluyendo controles en entradas y salidas, además de búsquedas en zonas montañosas para ubicar al principal sospechoso.
“Tenemos operación candado en todo el municipio y estamos caminando por montaña porque estamos buscando al sospechoso, ya lo tenemos identificado”, afirmó Nolasco.
Según el jefe policial, investigadores también preparan la documentación necesaria para solicitar una notificación roja de Interpol, debido a que la zona es fronteriza y existe la posibilidad de que el sospechoso haya salido del país.
Durante las investigaciones preliminares, las autoridades confirmaron que los tres hermanos habían sido detenidos en 2019 por el delito de asesinato.
De acuerdo con la Policía, los hombres permanecieron alrededor de cinco años recluidos en un centro penitenciario y posteriormente obtuvieron libertad condicional. Nolasco detalló que entre las condiciones impuestas tras su liberación estaba no frecuentar expendios de bebidas alcohólicas y evitar conflictos con familiares de la víctima del caso anterior.
Sin embargo, según con el testimonio de un familiar, los tres hermanos habían salido a comprar bebidas alcohólicas cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
Las autoridades también investigan si los hermanos formaban parte de una estructura criminal conocida como Los López, que presuntamente operaría en esa zona del occidente del país. Mientras tanto, equipos policiales continúan con operativos en la zona para localizar al presunto responsable del triple asesinato y esclarecer las circunstancias del hecho.