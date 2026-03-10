El caso de Kembery Chirinos, joven hondureña hallada sin vida en un automóvil en California

El miércoles 7 de enero de 2026 fue hallada sin vida una mujer con heridas de bala dentro de un vehículo en la zona de 1225 Vienna Drive, en Sunnyvale, California.
El Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale (DPS), que había llegado al lugar tras recibir un reporte de disparos en el área, identificó a la víctima como Kembery Chirinos Flores, de 24 años, residente de Mountain View y originaria de Honduras. La joven era madre de un niño de cinco años.
De acuerdo con la información de las autoridades locales, el pasado 5 de marzo de 2026, detectives del DPS arrestaron a Alfonso Inestroza (también conocido como Franquin Inestroza-Martínez), residente de Hollister, y a Gerzon Chirinos (conocido como Gerzon Chirinos-Munguía), residente de Sunnyvale. Ambos están implicados en el homicidio, según las investigaciones.
La operación coordinada se extendió por dos condados e involucró a múltiples agencias de seguridad. Durante las pesquisas, se recuperó una escopeta que se presume fue el arma utilizada en el asesinato; no obstante, por el momento no se ha precisado cuál de los sujetos habría disparado contra la hondureña.
Los dos detenidos fueron trasladados a la cárcel del condado de Santa Clara bajo cargos de asesinato. Asimismo, se reveló que Inestroza tenía una orden de arresto pendiente por otro caso de homicidio en el estado de Nueva Jersey.
Según las investigaciones, Gerzon Chirinos Munguía mantuvo una relación sentimental con la víctima y es el padre del hijo de la joven, lo que ha fortalecido la línea de investigación sobre el móvil del crimen.
Las autoridades instan a cualquier persona con información sobre el incidente a comunicarse con el detective Eugene Rosette al 408-730-7110. El Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale expresó sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Kembery.
“Estos arrestos representan un paso importante hacia la justicia para Kembery y su familia”, afirmó Dan Pistor, jefe de Seguridad Pública de Sunnyvale. “Quiero reconocer a nuestros detectives por su trabajo incansable y dedicación. El Departamento nunca dejará de buscar justicia para las víctimas de crímenes violentos y seguimos comprometidos a que los responsables rindan cuentas”.
Finalmente, el DPS de Sunnyvale agradeció el apoyo de las agencias locales durante el proceso de investigación y la captura de los sospechosos.
Comunicado del caso de la ciudad de Sunnyvale distribuido a través del portal PublicNow.