Derrape mortal: jovencita hondureña muere en accidente y queda grabado

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 9 de marzo en la ciudad de El Paraíso, al oriente de Honduras, dejó como saldo la muerte de Yahaira Maholy Sierra Andrade, una joven de apenas 20 años.
El hecho se registró alrededor de las 5:17 de la tarde, cuando el vehículo en el que viajaban dos mujeres perdió el control mientras circulaba por la carretera. El automóvil terminó impactando contra una rastra que se encontraba estacionada en la zona.
El momento exacto del choque quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector, las cuales registraron cómo el vehículo derrapó antes de colisionar con el pesado automotor.
En el automóvil también se transportaba Leivi Yolani Valladares Montoya, quien resultó gravemente herida tras el impacto.
Equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente y trasladaron a la afectada a un centro asistencial cercano.
Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue remitida al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde permanece bajo atención médica.
En sus redes sociales, Maholy Andrade, como también era conocida, compartía aspectos de su vida cotidiana y se describía como una joven alegre, creyente y amante del deporte.
En una de sus publicaciones más recientes había escrito una frase que ahora circula entre quienes lamentan su fallecimiento:“Recuerda que eres el tipo de mujer a la que miran y no saben si invitarla a un café, a un vino o a una vida”.
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muertes violentas en el país.
De acuerdo con datos de la Sección de Estadísticas Policiales (SEPOL) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), durante 2025 se registraron más de 16 mil accidentes viales en Honduras.
Estos siniestros dejaron al menos 1,715 personas fallecidas, lo que mantiene a los accidentes de tránsito como la segunda causa de muertes violentas, solo por detrás de los homicidios.