Estuvieron presos: surge hipótesis sobre el asesinato de tres hermanos en Lempira

Tres hermanos fueron asesinados a balazos en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, Lempira, en el occidente de Honduras, en un hecho violento que ha causado conmoción entre los habitantes de la zona.
El triple crimen se registró la noche del domingo en un sector cercano a la vivienda de las víctimas, donde hombres armados les dispararon en reiteradas ocasiones. Los cuerpos fueron hallados posteriormente en distintos puntos del lugar.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Juan Manuel López Vásquez, José Nahún López Vásquez y Daniel López Vásquez, quienes eran originarios y residentes de la comunidad.
De acuerdo con información preliminar, los tres hermanos habían permanecido recluidos anteriormente por el delito de homicidio, un antecedente que ahora forma parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.
Tras el reporte del suceso, agentes de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron hasta la escena del crimen para asegurar el área y comenzar con las primeras diligencias investigativas.
Los uniformados acordonaron la zona mientras recopilaban evidencias y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.
Posteriormente, personal de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras realizó el levantamiento cadavérico de las víctimas como parte del procedimiento legal correspondiente.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la práctica de las autopsias y demás análisis que forman parte del proceso forense.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál habría sido el móvil del ataque ni han reportado capturas vinculadas con este triple homicidio.
El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la comunidad de Copantio, quienes lamentan la violencia en el departamento de Lempira.