Imágenes del atentado contra sede del 911 en Choluteca: intentaron quemar el edificio

Momentos de tensión se vivieron en la zona sur de Honduras luego de que sujetos desconocidos intentaran incendiar las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) del Sistema Nacional de Emergencias 911.
De acuerdo con el comunicado del 911, el ataque criminal se registró la tarde de ayer domingo, exactamente a las 4:14 p. m., cuando ingresó una denuncia a la línea de emergencia alertando sobre fuego provocado por "personas malintencionadas" en el inmueble estatal.
No hubo personas afectadas. Pese a la rápida acción, el acto vandálico solamente dejó varios daños materiales en la infraestructura del edificio.
A través del comunicado emitido minutos después del suceso, las autoridades del 911 condenaron enérgicamente el atentado y confirmaron que ya se realizan las investigaciones pertinentes.
"Esta institución hará entrega formal de las grabaciones de las cámaras de seguridad a los entes de justicia para facilitar la identificación de los responsables", cita el documento oficial emitido desde Tegucigalpa.
Actualmente, equipos de inteligencia trabajan en la recopilación de evidencia técnica y testifical para esclarecer los móviles del ataque y deducir las responsabilidades penales contra quienes atentaron contra este bien del Estado destinado a la seguridad ciudadana.
Afortunadamente, las llamas no lograron alcanzar las motocicletas ni otros objetos que se encontraban en las afueras de la sede del 911, evitando así mayores pérdidas materiales.