Imágenes del atentado contra sede del 911 en Choluteca: intentaron quemar el edificio

No hubo personas afectadas. Pese a la rápida acción, el acto vandálico solamente dejó varios daños materiales en la infraestructura del edificio

Momentos de tensión se vivieron en la zona sur de Honduras luego de que sujetos desconocidos intentaran incendiar las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) del Sistema Nacional de Emergencias 911.

De acuerdo con el comunicado del 911, el ataque criminal se registró la tarde de ayer domingo, exactamente a las 4:14 p. m., cuando ingresó una denuncia a la línea de emergencia alertando sobre fuego provocado por "personas malintencionadas" en el inmueble estatal.
No hubo personas afectadas. Pese a la rápida acción, el acto vandálico solamente dejó varios daños materiales en la infraestructura del edificio.
A través del comunicado emitido minutos después del suceso, las autoridades del 911 condenaron enérgicamente el atentado y confirmaron que ya se realizan las investigaciones pertinentes.
"Esta institución hará entrega formal de las grabaciones de las cámaras de seguridad a los entes de justicia para facilitar la identificación de los responsables", cita el documento oficial emitido desde Tegucigalpa.
Actualmente, equipos de inteligencia trabajan en la recopilación de evidencia técnica y testifical para esclarecer los móviles del ataque y deducir las responsabilidades penales contra quienes atentaron contra este bien del Estado destinado a la seguridad ciudadana.
Afortunadamente, las llamas no lograron alcanzar las motocicletas ni otros objetos que se encontraban en las afueras de la sede del 911, evitando así mayores pérdidas materiales.

