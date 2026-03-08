Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero

Una tragedia aérea se registró la mañana de este domingo en la zona norte de Honduras. Un hombre perdió la vida luego de que la avioneta en la que se transportaba cayera en un sector de la aldea Cruz de Valencia, en el municipio de La Lima.
La víctima fue identificada como Manuel Alfredo Guerrero Maica (65), de origen venezolano.
La aeronave involucrada con matrícula HR-ARC, modelo S2R-G6, mantenía vigente su certificado de aeronavegabilidad y póliza de seguro vigente, de acuerdo con la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.
Residentes de la zona oyeron el estruendo y de inmediato se dirigieron al lugar para intentar salvar a los ocupantes; desafortunadamente, no fue posible.
La aeronave amarilla quedó destruida tras desplomarse sobre las cañeras de La Lima.
De momento, las causas del accidente aún no han sido establecidas. Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos para inspeccionar el área del accidente, encontrando ya sin vida a Guerrero.
Por su parte, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil manifestó, a través de un comunicado, sus condolencias por lo sucedido y agregó que la empresa Helicópteros del Norte S.R.L. es la que ostenta un permiso para realizar operaciones de fumigación agrícola.
También agregó que “la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación realizará las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del accidente”.
Concluyó que se emitirá un informe preliminar sobre el avance de la investigación, conforme a lo establecido en la reglamentación nacional e internacional aplicable.
Comunicado publicado por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil tras lo sucedido.