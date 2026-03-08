  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento del piloto Manuel Guerrero, quien se encontraba al mando de la aeronave en el momento del impacto

Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
1 de 10

Una tragedia aérea se registró la mañana de este domingo en la zona norte de Honduras. Un hombre perdió la vida luego de que la avioneta en la que se transportaba cayera en un sector de la aldea Cruz de Valencia, en el municipio de La Lima.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
2 de 10

La víctima fue identificada como Manuel Alfredo Guerrero Maica (65), de origen venezolano.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
3 de 10

La aeronave involucrada con matrícula HR-ARC, modelo S2R-G6, mantenía vigente su certificado de aeronavegabilidad y póliza de seguro vigente, de acuerdo con la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.

Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
4 de 10

Residentes de la zona oyeron el estruendo y de inmediato se dirigieron al lugar para intentar salvar a los ocupantes; desafortunadamente, no fue posible.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
5 de 10

La aeronave amarilla quedó destruida tras desplomarse sobre las cañeras de La Lima.

Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
6 de 10

De momento, las causas del accidente aún no han sido establecidas. Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos para inspeccionar el área del accidente, encontrando ya sin vida a Guerrero.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
7 de 10

Por su parte, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil manifestó, a través de un comunicado, sus condolencias por lo sucedido y agregó que la empresa Helicópteros del Norte S.R.L. es la que ostenta un permiso para realizar operaciones de fumigación agrícola.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
8 de 10

También agregó que “la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación realizará las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del accidente”.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
9 de 10

Concluyó que se emitirá un informe preliminar sobre el avance de la investigación, conforme a lo establecido en la reglamentación nacional e internacional aplicable.
Impactantes imágenes: El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero
10 de 10

Comunicado publicado por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil tras lo sucedido.

Cargar más fotos