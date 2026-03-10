Champions League: Tottenham saca a su portero al minuto 17 por increíble motivo

Madrid, Espasña.

El guardameta checo, que esta temporada ha tenido muy poca participación y habitualmente ocupa el rol de suplente, vivió una noche para el olvido. Desde los primeros minutos del encuentro se vio superado por la presión del Atlético de Madrid , que salió con intensidad y aprovechó cada error del conjunto londinense.

El inicio del partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones dejó una de las escenas más impactantes de la jornada. El técnico del conjunto inglés, Igor Tudor , tomó una decisión drástica apenas a los 17 minutos del encuentro disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano: sustituir a su portero Antonín Kinský tras un arranque lleno de errores que terminaron costándole muy caro a su equipo.

El primer golpe llegó muy temprano, al minuto 4. Kinský intentó realizar un saque desde su portería, pero se resbaló al momento de impactar el balón, lo que provocó que la pelota quedara en una zona comprometida. El esférico fue recuperado rápidamente por Ademola Lookman, quien con gran visión cedió el balón a Julián Álvarez. El delantero argentino no se precipitó y asistió a Marcos Llorente, que llegó con espacio y definió con precisión para marcar el 1-0 y desatar la euforia en las gradas del Metropolitano.

El Tottenham intentó reaccionar, pero el equipo de Diego Simeone siguió presionando y aprovechando cada debilidad defensiva del rival. Al minuto 14 llegó el segundo tanto del Atlético. En esa jugada, el defensor Micky van de Ven sufrió un resbalón en la salida, lo que dejó mal parada a la defensa inglesa. La jugada fue capitalizada por Antoine Griezmann, quien no desaprovechó la oportunidad y firmó el 2-0, ampliando la ventaja para los rojiblancos.

Cuando el Tottenham todavía intentaba reorganizarse tras ese segundo golpe, llegó otro error que terminó de desatar la tormenta para Kinský. En el minuto 15, el portero checo falló en un despeje tras recibir una cesión de un compañero. El balón quedó nuevamente en una zona peligrosa y Julián Álvarez estuvo atento para aprovechar la equivocación y enviar la pelota al fondo de la red, firmando así el 3-0 para el Atlético de Madrid.

Con el marcador ya muy cuesta arriba y preocupado por el impacto psicológico que podía tener la situación en su equipo, Igor Tudor no esperó más. Apenas dos minutos después del tercer gol, al minuto 17, decidió realizar un cambio poco habitual en el fútbol: sustituir a su portero en pleno primer tiempo.

El elegido para ingresar fue el italiano Guglielmo Vicario, quien es el guardameta titular del Tottenham durante la temporada y cuenta con mayor experiencia en partidos de alta exigencia. La decisión buscaba frenar la sangría defensiva y darle mayor seguridad a la última línea del conjunto inglés.

Por su parte, Antonín Kinský abandonó el terreno de juego visiblemente afectado por lo sucedido. El portero, que apenas había disputado dos encuentros de la Copa de la Liga en lo que va de la temporada, caminó cabizbajo hacia el banquillo mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle palabras de ánimo y tratar de levantar su ánimo tras un momento muy difícil.