Guillermo Escribano es nombrado nuevo embajador de España en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno español nombró este martes al diplomático de carrera Guillermo Escribano Manzano como nuevo embajador en Honduras. Escribano ha estado destinado anteriormente en las Embajadas de España en Alemania, Marruecos, Filipinas y Polonia, y ha desempeñado varios puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos director general para el español en el mundo y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Escribano sustituirá a Diego Nuño García, que a su vez ha sido nombrado embajador en misión especial para el Sahel, región que abarca una decena de países de África. Nuño, igualmente diplomático de carrera, era hasta ahora el embajador en Honduras y, previamente, ha trabajado en el Consulado en Orán, en la Representación Permanente ante la OTAN, en las Embajadas en Guatemala y en Colombia y en la Representación Permanente ante la Unión Europea. Fue jefe del departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Trayectoria profesional

Cesado por RD 717/2025, de 26 de agosto, como director general del Español en el mundo. 2002 Ingreso en la Carrera Diplomática. 2003-2004 Jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo 2004-2008 Secretario en la Embajada de España en Berlín (Alemania). Encargado de los asuntos consulares y administrativos. 2008-2012 Consejero cultural en la Embajada de España en Rabat (Marruecos). 2012-2015 Jefe del Dpto. de Cooperación y Promoción Cultural (MAEC-AECID)