Gobierno de Libre buscó nombrar a Javier Bú Soto como asesor del Banco Mundial

Tegucigalpa, Honduras

La solicitud fue enviada mediante una carta firmada el 11 de diciembre de ese año por el entonces secretario de Finanzas, Christian Duarte, y dirigida a Teresa Solbes, directora ejecutiva que representa a varios países ante el organismo en Washington.

Una gestión realizada en diciembre de 2025 evidencia que la Secretaría de Finanzas del Gobierno anterior intentó promover el nombramiento del excanciller hondureño Javier Efraín Bú Soto como asesor en el Grupo Banco Mundial.

En el documento, Duarte solicitó formalmente el nombramiento de Bu Soto como asesor en la Dirección Ejecutiva de la silla que representa a México, España, Venezuela y Centroamérica dentro del organismo internacional, para un período que se extendería hasta el 30 de junio de 2027.

La solicitud argumentaba que el nombramiento correspondía a Honduras conforme al acuerdo de rotación suscrito en 2018 entre los países que comparten esa representación en el Banco Mundial, por lo que se adjuntó el currículum del diplomático para iniciar las gestiones de incorporación al cargo.

No obstante, el proceso requería cumplir con un paso: la “no objeción” de los países que comparten la silla dentro del directorio del organismo, condición necesaria para que el nombramiento pudiera concretarse.

El propio exsecretario de Finanzas Christian Duarte explicó a LA PRENSA que el procedimiento depende del consenso de los países integrantes.

“Ese puesto es prerrogativa del gobierno de turno y estaba vacante desde mediados de año pasado. El procedimiento según lo establecido por el Banco Mundial es que el perfil propuesto debe recibir la ‘no objeción’ del resto de países con los que Honduras comparte silla”, detalló.

Duarte agregó que Honduras comparte ese espacio dentro del directorio del Banco Mundial con Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, por lo que la decisión no depende únicamente del país que propone al candidato.

“Hasta el 26 de enero apenas Guatemala y Costa Rica habían dado su no objeción, por lo que dudo que el procedimiento se haya concretado”, afirmó el exfuncionario.

Las actuales autoridades de la Secretaría de Finanzas confirmaron a LA PRENSA que la gestión finalmente no prosperó.

“No se concretó esta petición”, respondieron desde la institución al ser consultados sobre el intento de designación.

El caso se suma al rosario de cuestionamientos surgidos en torno a decisiones adoptadas en los últimos meses del gobierno de Libre, cuando se realizaron diversos movimientos administrativos y propuestas de nombramientos antes del cambio de autoridades.

Aunque la solicitud formal fue enviada al Banco Mundial, la falta de consenso entre los países que integran la representación regional impidió que el nombramiento del exjefe de la diplomacia hondureña avanzara, dejando el intento sin concretarse.