Casaña sobre jefatura fantasma en Santa Bárbara: "Varios diputados están en mi misma condición"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Libertad y Refundación, Edgardo Casaña, reaccionó tras la investigación realizada por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus que evidencia el cobro 53 mil lempiras mensuales como jefe de sección departamental en la Dirección Departamental de Santa Bárbara, pese a que el cargo no existe en el reglamento que organiza las direcciones educativas. El congresista publicó un video en sus redes sociales en el que defendió su trayectoria profesional y aseguró que su actuar se apega a la ley.

“Ante la información que circula para afectar mi imagen como docente, dirigente magisterial y como líder político de mi departamento, vengo a compartir con ustedes algunos puntos”, expresó Casaña. El parlamentario subrayó que es maestro de profesión y que ha dedicado casi tres décadas al magisterio. “Soy docente de profesión y he dedicado mi vida entera a luchar por el magisterio hondureño y, como todos los docentes, tengo derechos que están regulados por la Constitución y las leyes educativas”, afirmó. Asimismo, rechazó haber recibido beneficios indebidos o privilegios fuera del marco legal. “No tengo ni gozo de privilegios personales. No he violado la ley, no he recibido ningún beneficio al margen de la ley y los cargos que ostento están debidamente documentados y soportados para demostrar dónde he laborado durante mis 29 años como docente”, sostuvo.

Casaña también resaltó el respaldo que recibió en las urnas durante las últimas elecciones. “Soy el diputado más votado del departamento de Santa Bárbara con cerca de noventa mil marcas que me dio mi pueblo, al que voy a seguir representando dignamente”, indicó. El legislador argumentó que otros profesionales han estado en condiciones similares a la suya, amparados en la legislación vigente.

“Varios diputados actuales y alcaldes en todo el país han estado en mi misma condición, amparados en el artículo 203, párrafo 1 de la Constitución de la República”, señaló, agregando que, de impulsarse una reforma a ese artículo, estaría dispuesto a respaldarla. “Pueblo hondureño, la verdad siempre terminará imponiéndose y yo seguiré fiel al pueblo luchando para desmontar la dictadura fraudulenta del bipartidismo”, manifestó, concluyendo con la consigna: “No olviden, resistimos y venceremos”, concluyó Casaña.

Jefatura fantasma