Casaña cobró 53 mil lempiras mensuales por jefatura fantasma en Santa Bárbara

En los documentos revisados, el salario que recibió Casaña por su cargo se mantuvo en 50,354 lempiras desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025, siempre con el mismo número de plaza y las mismas 54 horas clase.Desde febrero de 2025, la misma plaza registró un aumento y el salario quedó en 53,454 lempiras mensuales, sin cambios en el número de plaza ni en las horas clase. No hay documentos que evidencien la razón del aumento.Los documentos en poder de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus muestran pagos hasta enero de 2026 en el Sistema de Administración de Recursos Humanos Docente (Siarhd). Casaña todavía aparecía activo en la misma plaza y con el mismo salario de 53,454 lempiras a esa fecha.En total, entre septiembre de 2024 y enero de 2026, el salario acumulado por esa jefatura rondó los 893 mil lempiras, al sumar cinco meses con 50,354 lempiras y 12 meses con 53,454 lempiras.Ese monto fue pagado por un puesto que no existe en la norma que organiza las direcciones educativas y que tampoco se materializó como oficina o función visible dentro de la Departamental de Santa Bárbara, corroboró este equipo de trabajo.