Romeo Vásquez arremete contra el diputado Edgardo Casaña

TEGUCIGALPA

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó duras críticas contra el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, a quien acusó de promover “odio político” y de convertir la justicia en un espectáculo mediático. “Te hablo de frente, diputado Casaña, máster en corrupción, graduado con honores; según la lista Engel, un verdadero maestro de la impunidad”, expresó Vásquez Velásquez durante su intervención.

El exmilitar cuestionó la forma en que Casaña se pronuncia ante los medios: "Te paras ante una cámara a señalar, a condenar, a sentenciar como si en Honduras la justicia se dictara por micrófono. No, diputado, la justicia no es un espectáculo, la justicia debe ser ley con pruebas reales". Vásquez Velásquez subrayó que los ataques no se basan en hechos comprobados, sino en versiones fabricadas por quienes buscan beneficios personales o políticos. "No fabricás a conveniencia de mentirosos y farsantes. Pero vos preferís el show, preferís el odio político, preferís convertirte en verdugo de palabras, en un asesino de la lengua, porque una mentira repetida mil veces puede destruir reputaciones, familias y el honor de quienes entregamos nuestra vida al servicio del país con lealtad y sacrificio", sostuvo. El exjefe militar aseguró que las campañas de desprestigio han buscado afectar tanto su honor como el de su familia. "Cómo han intentado destruir nuestras familias y nuestro honor. Honduras no necesita inquisidores, necesita reconciliación, verdad y respeto", manifestó. Vásquez Velásquez insistió en que no permitirá que su trayectoria y la de su familia sean mancilladas: "Nuestro honor no lo van a mancillar. Seguimos de pie, firmes. Seguimos en la lucha con la fe puesta en Dios, con valor y determinación".