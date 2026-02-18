El impactante “trato especial” que recibió JOH tras ser indultado por Donald Trump

Washington, Estados Unidos.

El medio estadounidense ProPublica reconstruyó este miércoles cómo se produjo la liberación de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tras recibir un indulto el 1 de diciembre de 2025, en medio del conteo de votos de las elecciones presidenciales hondureñas. Hernández fue juzgado y condenado en Estados Unidos en 2024 a 45 años de prisión, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos y permitir que narcotraficantes exportaran más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Según la publicación, después de que el exmandatario hondureño recibió el indulto, las autoridades migratorias modificaron su estatus. “Después de que el expresidente hondureño fue indultado, ICE retiró la orden de detención en su contra y fue trasladado a un hotel de lujo en la ciudad de Nueva York”, afirmó ProPublica.

El medio detalló que Hernández fue llevado al Waldorf Astoria, uno de los hoteles más reconocidos y exclusivos de Nueva York. "Las autoridades penitenciarias pagaron horas extras a un equipo táctico especializado para que lo trasladara desde un centro de alta seguridad en Virginia Occidental hasta el famoso hotel de cinco estrellas Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York", señaló la investigación.

Cronología de la liberación de Juan Orlando Hernández

Ese día, mientras aún se desarrollaba el escrutinio en Honduras, Donald Trump mostró su apoyo al actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, y publicó en Truth Social: “Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, ¡se armará un escándalo!”. El indulto a Hernández se concedió oficialmente esa misma fecha. De acuerdo con la investigación hecha por ProPublica, esa noche, en la prisión federal de Hazelton, en Virginia Occidental, funcionarios penitenciarios llegaron a la unidad de alojamiento después de la cena para buscar al exmandatario. El subdirector de la Oficina Federal de Prisiones, identificado como Smith, solicitó hablar con él. "Hernández fue escoltado a la oficina del capitán, donde utilizó el teléfono para conversar con Smith, también indultado, según una fuente citada por ProPublica. La decisión sorprendió al personal penitenciario, tanto actual como retirado", afirmó el medio estadounidense.

El expresidente también pudo comunicarse con su familia, que posteriormente contactó a su abogado, Renato Stabile. Según relató el propio Stabile al medio, en menos de una hora recibió una llamada de Smith para discutir el plan de liberación. “Estoy en Manhattan y él en Virginia Occidental”, le dijo Stabile a Smith, según ProPublica. “Tardaba seis horas en ir a recogerlo. ¿Puedes transportarlo?”, agregó. Sin embargo, existía un obstáculo: Hernández tenía una orden de detención migratoria. El medio explicó que cuando extranjeros son condenados en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suele emitir órdenes para asumir su custodia tras la liberación. Los registros citados indican que dicha orden había sido enviada a la prisión en febrero de 2025, dos meses después de su sentencia. Durante varias horas la noche de su liberación, funcionarios de la prisión trabajaron para lograr que la orden fuera retirada. “Sin duda, es un trato especial. Normalmente no es así”, afirmó Lena Graber, abogada sénior del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. “A la mayoría de las personas con condenas por drogas nunca se les retiraría la orden de detención de ICE solo porque se les perdonara la condena”. De acuerdo con ProPublica, los registros muestran que la orden de detención fue levantada poco después de las 11:00 de la noche, lo que permitió que Hernández saliera en libertad.