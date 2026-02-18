UEFA reacciona y lanza comunicado sobre el insulto racista de Prestianni a Vinicius

Nyon, Suiza.

La UEFA confirmó que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio en el partido Benfica-Real Madrid (0-1), en el que el argentino Gianluca Prestianni supuestamente profirió insultos racistas hacia el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior. El organismo, que previamente había anunciado que estudiaba ya el informe oficial del partido Benfica-Real Madrid, señaló que ofrecerá más información al respecto en su debido momento. El partido de Lisboa entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida del "play-off" de la Champions League, estuvo interrumpido durante unos ocho minutos porque el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto. Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada, -uno de los cuales impactó en Vinicius- y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado (m.84) por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño Vinicius tras una falta a Richard Ríos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

🚨 La UEFA investigará el supuesto incidente racista contra Vinicius en el Benfica-Real Madrid:



🔜 "Investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio". pic.twitter.com/lEkGYR2hsq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 18, 2026

El técnico no se sentará en el banquillo del Bernabéu la próxima semana en el partido de vuelta y la normativa de la UEFA (art. 79.04 de la normativa de la Champions League) le permite, en caso de estar sancionado, no comparecer en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro y ser sustituido por un técnico asistente.

La UEFA aprobó en 2009 el protocolo contra el racismo

Desde 2009 y tras su aprobación por el Comité Ejecutivo de la UEFA, los árbitros disponen de unas directrices oficiales para ayudarles a gestionar los incidentes racistas dentro de los estadios, que en un procedimiento de tres pasos les otorgan la facultad de detener inicialmente el juego y, si el comportamiento racista continúa, suspender el partido. La primera fase del protocolo indica que si el árbitro se da cuenta de un comportamiento racista, o es informado de ello por el cuarto árbitro, detendrá el partido. A continuación, solicitará que se haga un anuncio por megafonía pidiendo a los espectadores que cesen inmediatamente cualquier comportamiento racista. En el segundo paso si el comportamiento racista continúa tras la reanudación del partido, el árbitro suspenderá el encuentro durante un periodo de tiempo razonable, por ejemplo, de cinco a diez minutos, y pedirá a los equipos que se retiren a los vestuarios. Se realizará un nuevo anuncio por megafonía.

🚨 Comunicado del Benfica por el incidente racista entre Vinicius y Prestianni en el Benfica-Real Madrid:



👉 "El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador". pic.twitter.com/0SApkfougj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 18, 2026