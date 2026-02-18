De "Rambo moderno" a delegado regional de Migración: el nuevo cargo de Deither Quiroz

Fue conocido como el “Rambo moderno de San Pedro Sula” por su forma de trabajar, vestir y la mochila de sobrevivencia que siempre cargaba cuando fungió como funcionario municipal.
También le decían “Tornado Azul” y “Aladino”. Se trata del abogado Deither Abbat Quiroz Peña, quien en la administración de Armando Calidonio trabajó como Director de la Unidad de Transporte Público, UTTU.
Ningún apodo le incomodaba. Era común verle trabajando en las calles a cualquier hora, rodeado de mucha seguridad y visitando los puntos de buses y taxis para ordenar la ciudad. Parte de su atuendo era un arma y su chaleco antibalas.
Soñaba con una ciudad moderna que tenía plasmada en un mural rústico pintado en su oficina, donde aparecían grandes obras de infraestructura, un sistema moderno de transporte, estadios e inmensos edificios.
“Este mural es un anhelo personal de nuestra querida ciudad, emulando a ciudades desarrolladas de primer mundo”, mencionaba siempre que daba una entrevista en esa oficina. El mural ya no está en la oficina que ocupó como director de la Uttu, pero su sueño persiste.
Agradecido y comprometido
Hoy, nuevamente, vuelve a la administración pública, pero esta vez como delegado regional de Migración en sustitución de Santiago Price.
Califica su nuevo cargo como un desafío, una oportunidad que el presidente Nasry Asfura le está brindando y asegura que, como lo ha hecho en otras ocasiones, lo hará bien, dice el abogado.
Explica que, como delegado de migración, tiene un gran reto y compromiso. Desde ya tenemos un plan de trabajo para que se respete la ley. “Vienen muchas acciones y acercamientos con otras instituciones para salvaguardar la soberanía nacional”.
Manifiesta que en su llegada a migración ha encontrado algún desorden, sobre todo personas que no tienen el perfil adecuado para ostentar algunos cargos.
“Tiene que haber una reestructuración para trabajar con eficiencia y el buen servicio. Si maximizamos el servicio, atenderemos al ciudadano como se debe”, informó.
El viernes, Quiroz fue presentado por el director Nacional de Migración, Carlos Cordero, como el delegado regional, tras explicar que el trabajo será conjunto.
Quiroz, quien también es psicólogo, posee una maestría en Dirección Comercial y Mercadeo, explica que dentro de unos días se darán a conocer acciones importantes.
También nombraron en la jefatura de pasaportes regional a María del Carmen Servellón. En migración del aeropuerto Ramón Villeda Morales está como delegada Eva Alejandra Castillo y un subdelegado.