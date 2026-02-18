De "Rambo moderno" a delegado regional de Migración: el nuevo cargo de Deither Quiroz

San Pedro Sula, Honduras

Fue conocido como el “Rambo moderno de San Pedro Sula” por su forma de trabajar, vestir y la mochila de sobrevivencia que siempre cargaba cuando fungió como funcionario municipal.

También le decían “Tornado Azul” y “Aladino”. Se trata del abogado Deither Abbat Quiroz Peña, quien en la administración de Armando Calidonio trabajó como Director de la Unidad de Transporte Público, UTTU.

Ningún apodo le incomodaba. Era común verle trabajando en las calles a cualquier hora, rodeado de mucha seguridad y visitando los puntos de buses y taxis para ordenar la ciudad. Parte de su atuendo era un arma y su chaleco antibalas.

Soñaba con una ciudad moderna que tenía plasmada en un mural rústico pintado en su oficina, donde aparecían grandes obras de infraestructura, un sistema moderno de transporte, estadios e inmensos edificios.

“Este mural es un anhelo personal de nuestra querida ciudad, emulando a ciudades desarrolladas de primer mundo”, mencionaba siempre que daba una entrevista en esa oficina. El mural ya no está en la oficina que ocupó como director de la Uttu, pero su sueño persiste.