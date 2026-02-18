Rebeca Ráquel Obando pide unidad y una “verdadera ley” de la Judicatura

Tegucigalpa

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, hizo este miércoles un llamado a la unidad entre los poderes del Estado y abogó por la creación de una “verdadera ley” del Consejo de la Judicatura que garantice la independencia judicial y la transparencia en el país.

“La justicia se debe al pueblo hondureño. Si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, pues creo que eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la carrera judicial”, subrayó Obando en declaraciones a los periodistas.

La titular del Poder Judicial instó a buscar “la unidad entre los poderes” del Estado, ser “complementarios” en sus funciones y mantener el respeto a “la independencia” que establece la Constitución.

En ese sentido, señaló que cualquier iniciativa que afecte a la judicatura debe nacer en su propio seno, conforme al artículo 79 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).

Las declaraciones de Obando se producen un día después de que el Parlamento hondureño aprobara una reforma que retira a la presidencia de la Corte la facultad administrativa absoluta para nombrar y destituir personal, una atribución que ahora recaerá en el pleno de los quince magistrados.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Tras la reforma, y mientras no se designe a los integrantes del Consejo de la Judicatura, el pleno del Supremo asumirá de forma colegiada la selección y ascenso de jueces y magistrados.

Según nueva normativa, estas decisiones deberán adoptarse por mayoría simple, con un mínimo de ocho votos de los magistrados.