Casi L1.4 millones gastaron hijos de exsecretaria de Salud Nerza Paz en viajes y comida

Tegucigalpa, Honduras

Norman Vladimir y Néstor Alfonso Rodríguez Paz, hijos de la exsecretaria de Salud Nerza Paz, recibieron casi 1.4 millones de lempiras en gastos de representación entre 2022 y 2025: uno desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el otro desde la Dirección General de la Marina Mercante, de acuerdo con documentos del Portal Único de Transparencia extraídos y revisados por LA PRENSA Premium. Para documentar ese rastro, esta unidad de investigación revisó los apartados de gastos y liquidación presupuestaria de ambas instituciones y escrutó registros de cuatro años (2021 a 2025), en los que identificó que recibieron pagos para alimentos, viajes, viáticos, servicios personales, combustibles y, de forma inusual, alquileres y servicios básicos. Además, en los apartados de remuneración de empleados, acuerdos y contrataciones, se intentó rastrear los acuerdos de nombramiento de ambos hermanos, pero esos documentos no estaban publicados en los portales de transparencia consultados. El monto expuesto corresponde solo a gastos de representación y no incluye salarios. No obstante, en los registros públicos sí aparecen documentos administrativos desde 2022 en los que Néstor firma como asesor legal de la Marina Mercante, mientras Norman Vladimir fue presentado en espacios mediáticos como gerente operativo de la ENEE. En esos cuatro años, Norman Vladimir recibió más de 668 mil lempiras y Néstor un poco más de 726 mil lempiras en gastos de representación. El mayor pago se registró en 2025, cuando entre ambos concentraron 655,000 lempiras. Además de la evidencia documental, LA PRENSA Premium recabó el testimonio de una fuente con conocimiento directo de la familia Paz Rodríguez, quien señaló que la llegada y permanencia de ambos hermanos en cargos estratégicos estuvo vinculada a la cercanía política de su madre, Nerza Paz, con la entonces presidenta Xiomara Castro.

Caso Vladimir: gestión política y rol de confianza

Lo acreditado documentalmente es que Norman Vladimir Rodríguez Paz recibió casi 668 mil lempiras por concepto de gastos de representación entre 2022 y 2025. Solo en 2025 recibió 371,000 lempiras, más de la mitad de todo lo percibido en los cuatro años.

Dentro de ese año, el mes que más desembolsos tuvo fue octubre, con 361,804 lempiras, reportados principalmente bajo el concepto de pasajes y viáticos, además de pagos menores en otros meses por alimentación. Según la fuente, Norman Vladimir Rodríguez Paz llegó a la ENEE con respaldo político de su madre, Nerza Paz, y, una vez estando en la cúpula, se convirtió en uno de los hombres de confianza del exsecretario de Energía, Erick Tejada.

Aunque dentro de la institución y en el ojo público fue presentado como gerente operativo, en las planillas oficiales revisadas ese cargo no aparece consignado. En los documentos cotejados sí figura como beneficiario de pagos de representación, sin detalle del puesto.

La fuente también señaló que tanto su ingreso mensual como el de su asistente principal eran elevados. Estos datos se incorporan únicamente como referencia testimonial, ya que en el expediente revisado no se encontró documentación oficial que confirme los montos exactos.

Como se expuso, en las liquidaciones de Vladimir sí aparecen los pagos por gastos de representación, pero los documentos subidos al Portal Único de Transparencia no incluyen justificación, objetivos de comisión ni informes de resultados, por lo que no hay evidencia documental que permita rastrear qué viajes realizó ni qué representación institucional cumplió con cada desembolso.

Caso Néstor: mayor monto, firma como asesor legal y falta de colegiación

En el caso de Néstor Alfonso Rodríguez Paz, recibió un poco más de 726 mil lempiras por gastos de representación, el monto más alto entre ambos hermanos. Los registros indican que en 2025 le pagaron 284,000 lempiras, la cifra más elevada en comparación con otros años.

Dentro de ese comportamiento, junio de 2025 fue cuando más dinero recibió, con 85,463 lempiras, distribuidos en alimentos y servicios personales. La trazabilidad de su presencia institucional también se sostiene en expedientes de octubre de 2022 de la Marina Mercante. En una capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público aparece en la convocatoria (número 3) y en la lista de asistencia con nombre, correo institucional y cargo.

Ese rastro se refuerza con otro documento en el que también figura con correo institucional y cargo de asesor legal dentro de un consolidado de gestiones atendidas.

En las liquidaciones de la Marina Mercante también se detalla motivo y destino en varias comisiones; por ejemplo, se registró un pago de 2,487 lempiras en pasajes y viáticos para desplazarse al aeropuerto Palmerola, en Comayagua, con el objetivo de recoger y trasladar personal. Paradójicamente, siendo asesor legal de la Marina Mercante, Néstor recibió viáticos una tarea operativa ajena a la naturaleza jurídica y a la jerarquía de ese cargo.

Ese contraste entre el puesto que ejercía y las funciones que liquidaba obligó a verificar su habilitación profesional, y esta unidad de investigación corroboró en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) que no tiene número de colegiación. La Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras , en sus artículos 5 y 7, fija condiciones obligatorias para el ejercicio profesional, entre ellas la incorporación al CAH. El artículo 9 refuerza esa exigencia al establecer que solo los miembros del CAH pueden ejercer funciones de dirección, procuración y representación en asuntos judiciales y administrativos.

Sobre su llegada al cargo, la fuente señaló que uno de los integrantes de la cúpula en la Dirección de la Marina Mercante pactó con Vladimir Rodríguez Paz un intercambio de espacios: Vladimir colocaba a uno de sus familiares en la ENEE y, a cambio, él ubicaba a Néstor en un cargo dentro de Marina Mercante.

Belinda, Nelson y Rony: presencia familiar en instituciones públicas