Casi L1.4 millones gastaron hijos de exsecretaria de Salud Nerza Paz en viajes y comida

Dentro de ese año, el mes que más desembolsos tuvo fue octubre, con 361,804 lempiras, reportados principalmente bajo el concepto de pasajes y viáticos, además de pagos menores en otros meses por alimentación.Según la fuente, Norman Vladimir Rodríguez Paz llegó a la ENEE con respaldo político de su madre, Nerza Paz, y, una vez estando en la cúpula, se convirtió en uno de los hombres de confianza del exsecretario de Energía, <a href="https://www.laprensa.hn/cronologia/-/meta/erick-tejada">Erick Tejada</a>.