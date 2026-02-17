Congreso Nacional aprueba reforma para que pleno de la CSJ haga nombramientos

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes una reforma al artículo 3 del Decreto 282-2010, que modifica la distribución de facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La iniciativa fue respaldada tras la solicitud de dispensa de dos debates presentada por el diputado Jorge Calix, jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras.

La iniciativa, presentada por el diputado Francis Cabrera, también del Partido Liberal, había sido aprobada en primer debate el 11 de febrero de 2026. Sin embargo, con la dispensa de segundo y tercer debate solicitada por Cálix, el pleno legislativo procedió a su aprobación definitiva. La reforma establece que las facultades administrativas que actualmente ejerce la Presidencia de la CSJ pasarán al Pleno de los 15 magistrados como órgano colegiado. De esta manera, la gestión institucional, el nombramiento y destitución de jueces y personal administrativo, así como las decisiones disciplinarias, quedarán bajo responsabilidad del pleno, requiriendo al menos ocho votos favorables para validar resoluciones administrativas.

Solicitud

La aprobación se produjo horas después de que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, solicitara públicamente la instalación de una mesa interinstitucional para analizar los alcances de la reforma.

En su pronunciamiento oficial, la magistrada presidenta subrayó su compromiso con el orden constitucional y la institucionalidad democrática. “En mi carácter de presidenta del Poder Judicial de la República, comprometida con la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento del Estado de derecho, reitero mi disposición de contribuir a soluciones que garanticen estabilidad del sistema de justicia y el bienestar de la ciudadanía”, expresó.