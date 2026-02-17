Tres Salas de la CSJ estrenan coordinación para el ejercicio judicial 2026-2027

Tegucigalpa, Honduras.

Se trata de la Sala Penal, Sala Civil y Sala Laboral-Contencioso Administrativo, las que a partir de hoy 17 de febrero de 2026, tendrán a un nuevo magistrado rectorando la actividad jurisdiccional de estas.

Tres de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) llevaron a cabo este día el cambio de coordinación , luego de que los magistrados que tenían esa jefatura cumplieran un año de rectoría.

En la Sala Civil, vacó en el cargo de coordinadora la magistrada Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y, en su sustitución, llegará su homólogo, el magistrado Milton Danilo Jiménez Puerto, quien presidió esa Sala en el inicio del mandato de la actual CSJ.

La magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina dejó la rectoría de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo para que su compañero de carrera, Roy Pineda Castro, tomara posesión del cargo.

Entre tanto, en la Sala Penal, cesará en el cargo de coordinador el magistrado Mario Rolando Díaz Flores y llegará a sustituirlo su par, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio.

En la Sala Constitucional, el proceso de transición del mando temporal será distinto. El magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos le entregará a su semejante Francisca Villela Zavala, hasta el 22 de abril, fecha en la que cumplirá un año de funciones al frente de la Sala Constitucional.

En febrero de 2024, debió asumir la coordinación de la Sala Constitucional el magistrado Luis Padilla, pero, producto de una crisis administrativa y política, terminó asumiendo Wagner Vallecillo Paredes, alterando el orden de precedencia ya establecido desde su elección.

Es por esta razón que Villela Zavala tomará la titularidad de la Constitucional hasta el 22 de abril de 2026.