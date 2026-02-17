LAFC de Son no tuvo piedad: receta histórica y humillante paliza a Real España

Fue una noche mágica de Champions en Concacaf, pero no para el Real España que terminó viviendo una pesadilla en San Pedro Sula. La 'Máquina' de Jeaustin Campos sufrió una histórica y escandalosa goleada ante Los Ángeles FC (1-6) en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
El cuadro de la MLS salió con todas sus estrellas y con una gran exhibición del surcoreano Heung-min Son y el gabonés Denis Bouanga, le pasaron por encima a un equipo aurinegro que no metió ni las manos en el Estadio Francisco Morazán.
Un encuentro que dejó como saldo, triplete de asistencias de Son y un hat-trick de Bouanga. Fue una noche larga para el Real España, que ahora tendrá que visitar tierras norteamericanas con una serie que prácticamente está sentenciada.
-- EXHIBICIÓN DE HEUNG-MIN SON Y DENIS BOUANGA --
Los Ángeles FC arrasaron con el Real España en la primera etapa. Fue una pesadilla para los Aurinegros desde el minuto 1. Las cosas se complicaron cuando en el génesis del partido, Juan Capeluto comete infracción al venezolano David Martínez y el árbitro no dudó en señalar el penal a favor de los visitantes. Denis Bouanga tomó la responsabilidad y engañó a 'Buba' en el lanzamiento para colocar el 0-1 tempranero en San Pedro Sula.
Poco después, vino el show de Heung-min Son. El surcoreano derrochó su calidad en el Morazán y desbordó calidad en el terreno de juego: la primera prueba llegó en el 11'; la estrella asiática se lució con una enorme jugada individual, empezó su carrera desde su propia cancha y pasó por territorio 'enemigo' sin detenerse, nadie lo pudo parar, por lo que terminó asistiendo a David Martínez, que de primera la clavó en el ángulo para el 0-2 en menos del cuarto de hora.
Las cosas empeoraron para la "Máquina". Seis minutos más tarde, llegó otro de sus problemas, un nuevo penal. Denis Bouanga se metió en el área chica y Carlos "Chapetilla" Mejía en su intento por quitarle el balón con una barrida, terminó teniendo un leve contacto con el franco-gabonés y el juez señaló un nuevo penal - mismo que fue revisado en el VAR, pero que no terminó cambiando su decisión -. Ahora el balón lo tomó Heung-min Son, quién con su categoría brindó un remate inalcanzable para "Buba".
El show del surcoreano no se detuvo y nueve minutos después viendo una nueva asistencia. Son recibió la esférica cerca de la media luna, con tranquilidad ingresó al área, espero y asistió a Denis Bouanga para colocar el cuarto tanto de la noche. Todo esto antes de cumplirse la media hora del encuentro. ¡Una pesadilla para el cuadro sampedrano!
Los Ángeles FC no bajaron los brazos y pese al abultado resultado, siguieron atacando. Al minuto 38' llegó un nuevo gol: Heung-min Son recibió en el área chica y en lugar de buscar el remate al arco, mandó el centro rezagado para Timothy Tillman, quien apareció para cerrar de taquito y sellar un golazo para el 0-5. Real España no sabía como reaccionar y pudo encontrar el descuento sobre el final del primer tiempo; Jhow Benavídez se animó con un disparo de larga distancia y este terminó impactando en el travesaño de la meta que defendió el campeón del mundo con Francia, Hugo Lloris.
Para la segunda etapa, las cosas parecían que iban a mejorar para el Real España, ya que en el 49', encontró el tanto del descuento. Gran centro de Jhow y Baptiste cerró de cabeza para marcar un tanto que en lugar de una ilusión de recortar distancias, solo fue un adorno para la humillante goleada que estaban recibiendo en casa. Las cosas se terminaron sentenciando en el 70' cuando otra vez, Denis Bouanga vencía la meta de 'Buba' López y sellaba su triplete en el Morazán; el vendaval de goles finalizó. ¡Fue una noche mágica, pero para el LAFC!
Las estrellas de Los Ángeles FC apagaron la luz del equipo sampedrano y dejaron prácticamente sentenciada la serie rumbo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El duelo de vuelta será el próximo martes 24 de febrero en el Banc of California Stadium.