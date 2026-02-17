LAFC de Son no tuvo piedad: receta histórica y humillante paliza a Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Fue una noche mágica de Champions en Concacaf, pero no para el Real España que terminó viviendo una pesadilla en San Pedro Sula. La 'Máquina' de Jeaustin Campos sufrió una histórica y escandalosa goleada ante Los Ángeles FC (1-6) en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro de la MLS salió con todas sus estrellas y con una gran exhibición del surcoreano Heung-min Son y el gabonés Denis Bouanga, le pasaron por encima a un equipo aurinegro que no metió ni las manos en el Estadio Francisco Morazán.

Un encuentro que dejó como saldo, triplete de asistencias de Son y un hat-trick de Bouanga. Fue una noche larga para el Real España, que ahora tendrá que visitar tierras norteamericanas con una serie que prácticamente está sentenciada.

-- EXHIBICIÓN DE HEUNG-MIN SON Y DENIS BOUANGA --

Los Ángeles FC arrasaron con el Real España en la primera etapa. Fue una pesadilla para los Aurinegros desde el minuto 1. Las cosas se complicaron cuando en el génesis del partido, Juan Capeluto comete infracción al venezolano David Martínez y el árbitro no dudó en señalar el penal a favor de los visitantes. Denis Bouanga tomó la responsabilidad y engañó a 'Buba' en el lanzamiento para colocar el 0-1 tempranero en San Pedro Sula. Poco después, vino el show de Heung-min Son. El surcoreano derrochó su calidad en el Morazán y desbordó calidad en el terreno de juego: la primera prueba llegó en el 11'; la estrella asiática se lució con una enorme jugada individual, empezó su carrera desde su propia cancha y pasó por territorio 'enemigo' sin detenerse, nadie lo pudo parar, por lo que terminó asistiendo a David Martínez, que de primera la clavó en el ángulo para el 0-2 en menos del cuarto de hora. Las cosas empeoraron para la "Máquina". Seis minutos más tarde, llegó otro de sus problemas, un nuevo penal. Denis Bouanga se metió en el área chica y Carlos "Chapetilla" Mejía en su intento por quitarle el balón con una barrida, terminó teniendo un leve contacto con el franco-gabonés y el juez señaló un nuevo penal - mismo que fue revisado en el VAR, pero que no terminó cambiando su decisión -. Ahora el balón lo tomó Heung-min Son, quién con su categoría brindó un remate inalcanzable para "Buba".