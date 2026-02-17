EN VIVO Real España vs LAFC: ¡Hoy juegan en Copa de Campeones de Concacaf!

EN DIRECTO // El Real España recibe esta noche al LAFC en el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

    Real España se enfrenta al LAFC en la ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.

     Fotos OPSA: Mauricio Ayala
San Pedro Sula, Honduras.

¡Noche de Champions de Concacaf! El Real España se estrena esta noche ante el LAFC de Heung-min Son y Hugo Lloris en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El duelo se disputa en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Sigue los detalles del Real España vs LAFC

EL 11 TITULAR DE REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 4. Juan Capeluto, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean Baptiste, 7. Gonzalo Ritacco, 10. Jhow Benavídez, 11. Eddie Hernández y 30. Ángel Sayago.

EL 11 TITULAR DE LOS ÁNGELES FC: 1. Hugo Lloris, 4. Eddie Segura, 5. Ryan Porteous, 7. Son Heung-min, 8. Mark Delgado, 11. Timothy Tillman, 14. Sergi Palencia, 30. David Martínez, 46. Stephen Eustáquio, 91. Nkosi Tafari y 99. Denis Bouanga.

안녕하세요! Los aficionados surcoreanos se hacen presentes para ver a su compatriota y estrella Heung-min Son.

Los surcoreanos se hacen sentir en San Pedro Sula.

 (Foto OPSA: Mauricio Ayala )

La barra de Los Ángeles F.C. hace su show en la previa y se hacen sentir en San Pedro Sula.

El aficionado catracho que apoya a ambos clubes en el duelo de la Copa d Concacaf.

¡A LO 'LUIS ENRIQUE'! El futbolista del LAFC saltó al terreno de juego descalzo y sorprendió en la previa.

Nikosi Tafari camino descalzo en el reconocimiento de la cancha.

 (Foto OPSA: Héctor Paz)

El equipo de Los Ángeles FC ya se instalan en el estadio Morazán a casi una hora del juego.

¡RUMBO AL MORAZÁN!

La estrella surcoreana Heung Min Son en su salida del hotel rumbo al estadio.

 (Foto OPSA: Mauricio Ayala)

¡FIESTA EN SAN PEDRO SULA!

Hinchas del Real España ya disfrutan en el Morazán a poco para el inicio del esperado encuentro.

Los aficionados aurinegros llegaron desde tempranas horas al recinto.

 (Foto OPSA: Neptalí Romero)

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO! A las 9:00 PM arranca el partido entre Real España y LAFC en San Pedro Sula.

Son Heung-min camina por las calles de SPS: furor por LAFC y campeón del mundo