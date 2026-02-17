¿Quién es la chica de amarillo? Ambientazo y locura por Son en la previa del Real España-LAFC

El duelo entre Real España y Los Ángeles FC por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf comenzó a jugarse desde las gradas. El ambiente en el estadio Estadio Francisco Morazán se encendió desde tempranas horas, con la afición viviendo la previa como una auténtica final.
Los seguidores aurinegros empezaron a llegar con antelación a las afueras del coloso sampedrano, calentando motores y demostrando su respaldo incondicional al equipo.
Este aficionado catracho aprovechó el arribo de la plantilla angelina para conseguir autógrafos en su camiseta del Tottenham, viviendo un momento especial en la antesala del compromiso internacional.
Otro seguidor también corrió con la misma fortuna y logró que los futbolistas firmaran su camisa, llevándose un recuerdo imborrable de la jornada.
La hinchada de Los Ángeles FC no se quedó atrás y se hizo presente para acompañar a su club en territorio hondureño.
La barra del conjunto angelino dijo presente y prometía alentar sin descanso en su debut en esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Un grupo de aficionados del LAFC aprovechó el lente de La Prensa para inmortalizar el momento con una fotografía en la previa del encuentro.
Otro sector de seguidores visitantes llegó con camisetas, bufandas y mucha ilusión para respaldar a su escuadra en esta cita internacional.
Las banderas y cánticos no faltaron. La barra del LAFC comenzó a ponerle color y ritmo, encendiendo la atmósfera en el Morazán.
Esta hermosa aficionada fue captada por el lente de La Prensa, sumándose a la fiesta futbolera en las graderías.
También fue fotografiada una seguidora del Tottenham, quien llegó al estadio para disfrutar del espectáculo internacional.
Estas dos jóvenes aprovecharon la previa para tomarse una fotografía; una de ellas lucía con orgullo la camiseta del Tottenham.
Un grupo de aficionados del Real España comenzó a armar la fiesta en las gradas, con cánticos y bombos que retumbaban en el coloso sampedrano.
Un grupo de amigos Surcoreanos llegaron al estadio Morazán con hielera y todo para apoyar a su compatriota.
Los fieles seguidores aurinegros poco a poco fueron colmando las graderías del Morazán, demostrando que en casa se respeta la localía.
Este integrante del Fan Club del Tottenham en Honduras fue uno de los más afortunados, al conseguir una fotografía junto a Son y Lloris, figuras reconocidas a nivel internacional.
La reconocida periodista Iris Antúnez también fue captada por el lente de La Prensa en la cobertura del compromiso.
Esta hondureña llegó con su álbum de figuritas y consiguió valiosas firmas, entre ellas la del atacante Son, llevándose un recuerdo único.
Un aficionado fue visto con la camiseta del Real España, pero además portaba una figura de Son, reflejando la mezcla de pasiones en la previa.
Padre e hijo dijeron presente en el estadio para disfrutar del choque entre el conjunto aurinegro y el LAFC, demostrando que la pasión se hereda.
El Morazán comenzó a pintarse completamente de aurinegro, mientras la marea de seguidores del Real España seguía creciendo con el paso de los minutos.
Por su parte, los aficionados del Real España continuaban ingresando al estadio, tiñendo de aurinegro cada rincón del recinto.
El defensor de Los Ángeles FC, Nkosi Tafari, fue captado por la prensa descalzo durante su salida a reconocer la grama del Morazán, en un gesto poco habitual antes del pitazo inicial.