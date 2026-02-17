Indignación por lo que pasó con Vinicius ante Benfica; el brasileño reacciona

Medios internacionales, jugadores del Real Madrid y exfutbolistas han reaccionado al episodio que vivió Vinicius este martes 17 de febrero en la Champions ante Benfica.
El dato de MisterChip y deja: "Hoy un compañero de profesión le ha llamado en la put* cara varias veces MONO a Vinicius. Lo han oido todos los que estaban allí. Mbappé ha querido irse del campo porque ha sido el primero en escucharlo. Pero el partido sigue".
Carlos Reynoso, narrador de TUDN: "A ver, Vinicius te podrá caer mal, pero lo que pasó acá es simplemente ridículo. Cosa de ver la imagen de Prestianni, que con toda la malicia y vulgaridad, se cubre para insultar a Vinicius. Lo tendrían que echar y suspender".
Tomás Roncero de Diario AS de Espana: "Golazo antológico de @vinijr, digno de uno de los mejores jugadores del mundo. Y repugnantes los insultos racistas de Prestianni. Y Da Luz lanzando objetos por celebrar un gol con alegría. Lamentable".
"Si eres de los que celebras la bajeza de Prestianni porque odias Vinicius y al Madrid, eres igual de RACISTA".
David Faitelson, periodista deportivo comentó: "Infame lo de Prestianni e impresentable lo del Real Madrid... Debían abandonar el campo de inmediato..."
Y agrega: "Ojalá hubiesen sido “monos” los que “educaron” a Prestianni... En algún momento, el futbolista, incapaz de competir con sus propias facultades, busca la violencia como “arma”. Prestianni es un chico “educado” por las redes sociales..."
Gerardo de León, comentarista de TV Azteca: "Benfica es la vacinica de Europa... Xenofobos, discriminatorios y provocadores, los argentinos Otamendi y Prestianni son vulgares, engreídos y por si fuera poco, estúpidos. Merecida victoria del mas grande Real Madrid.
"No todos los argentinos son racistas, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que entre los latinoamericanos racistas, los argentinos suelen ser los primeros. Es por eso que no sorprende lo de Prestianni hoy, como no sorprendió lo de Enzo antes"
Thierry Henry: “Veamos qué tan grande es Prestianni. Porque se cubrió la cara, no puede decir que no dijo nada”. Micah Richards: “Es un cobarde”.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid: "Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación", señala la nota.
Por su parte, la plantilla del Real Madrid respaldó a Vinicius. El medio uruguayo Fede Valverde calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de "algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".
"Creo que, si te tapas la boca para decir algo, es porque estás diciendo algo que no está bien. Es lamentable. Estoy orgulloso de los compañeros que han defendido a 'Vini', orgulloso de él, que ha seguido para adelante, ha jugado un partido espectacular", comentó.
"Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", expresó Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, al término del choque.
Kylian Mbappé: "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció en la zona mixta de Da Luz.
"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió.
Y expuso en sus redes sociales: "BAILA @vinijr y por favor, nunca pares. Nunca nos dirán qué tenemos que hacer o no".
"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.
Luego de lo sucedido, Vinicius utilizó sus redes sociales para denunciar un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".
"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.