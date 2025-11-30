EN VIVO: Elecciones Honduras 2025 hoy domingo 30 de noviembre

San Pedro Sula, Honduras

Bienvenidos al minuto a minuto de Diario La Prensa sobre las elecciones generales de Honduras 2025. ​​​​​Su voto será clave en este proceso democrático.

Las elecciones generales 2025 en Honduras iniciarán con la apertura oficial de los centros de votación a las 7:00 de la mañana. Miles de hondureños saldrán de sus casas rumbo a las urnas instaladas en escuelas, colegios y centros comunales para ser parte de una jornada que marcará el futuro de la política hondureña durante los próximos cuatro años.

Los candidatos a la presidencia y demás cargos de elección popular también acudirán a las urnas. Por su parte, las autoridades del CNE recordaron que las urnas permanecerán abiertas hasta las 5:00 de la tarde, y que el proceso de conteo preliminar iniciará inmediatamente después del cierre.

Siga aquí, en tiempo real, todos los acontecimientos de esta histórica jornada.