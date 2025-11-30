EN VIVO: Elecciones Honduras 2025 hoy domingo 30 de noviembre

Bienvenidos al minuto a minuto de Diario La Prensa sobre las elecciones generales de Honduras 2025. Su voto será clave en este proceso democrático.
Las elecciones generales 2025 en Honduras iniciarán con la apertura oficial de los centros de votación a las 7:00 de la mañana. Miles de hondureños saldrán de sus casas rumbo a las urnas instaladas en escuelas, colegios y centros comunales para ser parte de una jornada que marcará el futuro de la política hondureña durante los próximos cuatro años.
Los candidatos a la presidencia y demás cargos de elección popular también acudirán a las urnas. Por su parte, las autoridades del CNE recordaron que las urnas permanecerán abiertas hasta las 5:00 de la tarde, y que el proceso de conteo preliminar iniciará inmediatamente después del cierre.
Siga aquí, en tiempo real, todos los acontecimientos de esta histórica jornada.