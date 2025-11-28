  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales

Si aún no sabes cómo será el proceso electoral del próximo 30 de noviembre, aquí te explicamos de forma sencilla los 10 pasos que deberás seguir para ejercer tu voto sin contratiempos.

Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
1 de 12

Si aún no sabes cómo será el proceso electoral del próximo 30 de noviembre, en LA PRENSA te explicamos de forma sencilla los 10 pasos que deberás seguir para ejercer tu voto.

Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
2 de 12

1. Inicio de la jornada: Por disposición de la Ley Electoral de Honduras (LEH), a las 7:00 de la mañana, el Presidente de la JRV da la voz de arranque: “EMPIEZA LA VOTACIÓN”, que debe desarrollarse sin interrupción hasta las 5:00 de la tarde. El Secretario anota la hora de inicio en el Acta de Apertura.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
3 de 12

2. Ingreso de los votantes. Al llegar, el Presidente de la mesa revisa si tu nombre aparece en el censo y solicita tu Documento Nacional de Identificación (DNI).

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
4 de 12

3. Comprobación biométrica. La Secretaría verifica tu huella dactilar en el dispositivo biométrico para confirmar tu identidad.

Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
5 de 12

4. Confirmación del DNI. Se revisa que su fotografía y datos coincidan. Si existe alguna duda, se consulta la versión digital del documento para corroborar tu identidad.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
6 de 12

5. Revisión de tinta. Los miembros de la mesa revisan tus dedos para asegurarse de que no tengas tinta indeleble, lo que indicaría que ya votaste. Si se detectan manchas, se retiene el DNI y se registra la incidencia.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
7 de 12

6. Firma y entrega de papeletas. Una vez validado, firmará el cuaderno de votación y recibirá las papeletas correspondientes. En esta imagen aparece la papeleta del nivel presidencial.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
8 de 12

7. Marcación del voto. En la cabina de votación, marcas tus papeletas en secreto. Las marcas válidas pueden ser símbolos, recuadros, nombres o combinaciones permitidas.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
9 de 12

8. Depósito de papeletas. Una vez que elegiste a tus candidatos, sales de la cabina secreta y depositas cada papeleta en la urna correspondiente.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
10 de 12

9. Registro final. Vuelves a firmar o colocar tu huella en el cuaderno para dejar constancia de que ejerciste tu voto.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
11 de 12

10. Aplicación de tinta indeleble. El personal aplica la tinta indeleble en tu dedo para evitar un segundo voto y te devuelven tu DNI.

 Foto: Archivo
Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales
12 de 12

11. Cierre de la votación. A las 5:00 p.m., la mesa declara oficialmente cerrada la jornada. Una vez cerrada la votación, los miembros de la JRV ejercen su derecho al voto.

 Foto: Archivo
Cargar más fotos