Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales

Si aún no sabes cómo será el proceso electoral del próximo 30 de noviembre, en LA PRENSA te explicamos de forma sencilla los 10 pasos que deberás seguir para ejercer tu voto.
1. Inicio de la jornada: Por disposición de la Ley Electoral de Honduras (LEH), a las 7:00 de la mañana, el Presidente de la JRV da la voz de arranque: “EMPIEZA LA VOTACIÓN”, que debe desarrollarse sin interrupción hasta las 5:00 de la tarde. El Secretario anota la hora de inicio en el Acta de Apertura.
2. Ingreso de los votantes. Al llegar, el Presidente de la mesa revisa si tu nombre aparece en el censo y solicita tu Documento Nacional de Identificación (DNI).
3. Comprobación biométrica. La Secretaría verifica tu huella dactilar en el dispositivo biométrico para confirmar tu identidad.
4. Confirmación del DNI. Se revisa que su fotografía y datos coincidan. Si existe alguna duda, se consulta la versión digital del documento para corroborar tu identidad.
5. Revisión de tinta. Los miembros de la mesa revisan tus dedos para asegurarse de que no tengas tinta indeleble, lo que indicaría que ya votaste. Si se detectan manchas, se retiene el DNI y se registra la incidencia.
6. Firma y entrega de papeletas. Una vez validado, firmará el cuaderno de votación y recibirá las papeletas correspondientes. En esta imagen aparece la papeleta del nivel presidencial.
7. Marcación del voto. En la cabina de votación, marcas tus papeletas en secreto. Las marcas válidas pueden ser símbolos, recuadros, nombres o combinaciones permitidas.
8. Depósito de papeletas. Una vez que elegiste a tus candidatos, sales de la cabina secreta y depositas cada papeleta en la urna correspondiente.
9. Registro final. Vuelves a firmar o colocar tu huella en el cuaderno para dejar constancia de que ejerciste tu voto.
10. Aplicación de tinta indeleble. El personal aplica la tinta indeleble en tu dedo para evitar un segundo voto y te devuelven tu DNI.
11. Cierre de la votación. A las 5:00 p.m., la mesa declara oficialmente cerrada la jornada. Una vez cerrada la votación, los miembros de la JRV ejercen su derecho al voto.