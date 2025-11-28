Guía electoral: paso a paso para votar en las elecciones generales

1. Inicio de la jornada: Por disposición de la Ley Electoral de Honduras (LEH), a las 7:00 de la mañana, el Presidente de la JRV da la voz de arranque: “EMPIEZA LA VOTACIÓN”, que debe desarrollarse sin interrupción hasta las 5:00 de la tarde. El Secretario anota la hora de inicio en el Acta de Apertura.