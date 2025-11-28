San Pedro Sula honra al inspector Kevin Pérez con placa por su acto heroico

Por dejar un legado de valentía y amor al prójimo, la Alcaldía de San Pedro Sula develó una placa en honor al inspector Kevin Pérez Vargas, quien perdió la vida en septiembre de 2025 cuando intentaba salvar a un menor arrastrado por las fuertes corrientes de un crique en el barrio Cabañas. Todo ocurrió la tarde del domingo 14 de septiembre.
Elvis Bautista Guillén, su hermano Erick y sus primos jugaban cerca de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos. Cuando la chancleta de Erick cayó al agua, Elvis se lanzó sin pensarlo a recuperarla. Kevin Pérez Vargas, que estaba cerca, vio lo que ocurría y no dudó en actuar. Se lanzó al agua para salvarlos y logró rescatar a uno de los menores, pero lamentablemente fue arrastrado junto a Elvis por la corriente.
Tras 24 horas de intensa búsqueda, el cuerpo de Kevin fue encontrado entre la 19 y 20 calle, en un punto conocido como Las Pozonas, en el sector Las Palmas. La noticia llenó de tristeza a sus seres queridos y a toda la comunidad policial.
En un acto simbólico, y en presencia de sus padres, esposa e hijos, el alcalde Roberto Contreras develó la placa que desde este viernes 28 de noviembre permanecerá en el canal La Primavera, en el bulevar del Sur.
En la placa, que busca reconocerlo como héroe, se lee: “Subcomisario de Policía póstumo Kevin Pérez Vargas, 13 de agosto de 1994 – 14 de septiembre de 2025; Elvis Eliú Bautista Guillén, 2 de mayo de 2014 – 14 de septiembre de 2025. Con honor y gratitud recordamos a nuestro héroe, subcomisario de Policía póstumo Kevin Pérez Vargas, por su sacrificio para salvar a dos niños en residencial Los Arcos de San Pedro Sula. Kevin Pérez deja un legado de valentía y amor al prójimo; vive por siempre en nuestros corazones por ser héroe. La ciudad de San Pedro Sula le honra a través de su alcalde Roberto Contreras Mendoza”.
La familia del subcomisario de Policía póstumo Kevin Pérez Vargas se mostró profundamente conmovida con el homenaje.
Autoridades de la Policía Nacional también asistieron al reconocimiento y recordaron a Pérez con cariño.
El alcalde Roberto Contreras destacó su valentía y lo nombró héroe.
Es importante mencionar que recientemente sus padres recibieron, en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), su título universitario, donde Kevin fue reconocido con la medalla y el grado de máster en Dirección de Recursos Humanos, honor otorgado de manera póstuma.
Tal como Diario LA PRENSA lo recomendó, la municipalidad instaló una verja en la parte abierta del canal La Primavera, en el bulevar del Sur, para evitar que se repita una tragedia.