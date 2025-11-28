San Pedro Sula honra al inspector Kevin Pérez con placa por su acto heroico

En la placa, que busca reconocerlo como héroe, se lee: “Subcomisario de Policía póstumo Kevin Pérez Vargas, 13 de agosto de 1994 – 14 de septiembre de 2025; Elvis Eliú Bautista Guillén, 2 de mayo de 2014 – 14 de septiembre de 2025. Con honor y gratitud recordamos a nuestro héroe, subcomisario de Policía póstumo Kevin Pérez Vargas, por su sacrificio para salvar a dos niños en residencial Los Arcos de San Pedro Sula. Kevin Pérez deja un legado de valentía y amor al prójimo; vive por siempre en nuestros corazones por ser héroe. La ciudad de San Pedro Sula le honra a través de su alcalde Roberto Contreras Mendoza”.