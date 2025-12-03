  1. Inicio
Olimpia sufre ante Olancho, el salvador inesperado y homenaje a Orinson Amaya

Bellas chicas adornaron el partido en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas entre Olancho FC y Olimpia.

1 de 32

Las imágenes que dejó el agónico empate del Olimpia (2-2) contra los Potros del Olancho FC en la jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Marvin Salgado
2 de 32

La afición olanchana llegó al estadio Juan Ramón Brevé Vargas para apoyar a los Potros contra el campeón Olimpia.
3 de 32

Rivalidad y amistad entre estos aficionados del Olimpia y Olancho FC.
4 de 32

Pequeños y grandes disfrutaron del partidazo que protagonizaron Olancho FC y Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
5 de 32

Las chicas olanchanas también disfrutaron del partido entre Olancho FC y Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
6 de 32

Ellas no faltaron a la cita y asistieron al estadio Juan Ramón Brevé Vargas para apoyar a los Potros contra el Olimpia.
7 de 32
8 de 32

Las bellas chicas que asistieron al partido entre Olancho FC y Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
9 de 32

La llegada del campeón Olimpia animó a los aficionados olanchanos para asistir al estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
10 de 32

Algunos aficionados del Olimpia también se hicieron presente en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
11 de 32

La afición de los Potros del Olancho FC estuvo puntual a la cita en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
12 de 32

Dos bellas chicas olanchanas que posaron para el lente de Diario La Prensa en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
13 de 32

En la previa del Olancho FC vs Olimpia, todos los jugadores, cuerpo técnico y aficionados guardaron un minuto de silencio honrando la eterna memoria de Orinson Amaya, quien fuera presidente del Club Deportivo Marathón y que falleció el lunes 1 de diciembre.
14 de 32

"A la eterna memoria de José Orinson Amaya Madrid", escribió el Olimpia en sus redes sociales, en homenaje al presidente del Marathón.
15 de 32

Los 11 titulares del Olancho FC posando previo al partido contra el Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
16 de 32

Así salió Olimpia con esta alineación para el partido contra Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
17 de 32

Michaell Chirinos se lució con un golazo espectacular que abrió el marcador en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
18 de 32

Michaell Chirinos vio algo salido a Gerson Argueta, le hizo una vaselina desde fuera del área, sorprendió al portero y la pelota terminó en el fondo para firmar un tremendo golazo. El mejor del torneo.
19 de 32

La celebración de Michaell Chirinos tras su golazo genial que adelantó al Olimpia contra el Olancho FC.
20 de 32

La felicidad de marcar un golazo espectacular. Esa era la sonrisa de Michaell Chirinos junto a sus compañeros tras el tanto.
21 de 32

Los jugadores del Olimpia abrazaron a Michaell Chirinos tras el golazo espectacular en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
22 de 32

Eduardo Espinel aprovechó el festejo del gol de Michaell Chirinos para dar indicaciones a Facundo Queiróz, Elison Rivas y José Mario Pinto, que escucha atento.
23 de 32

El juvenil Yemerson Aaron Cabrera marcó el gol del empate del Olancho FC 1-1 ante Olimpia tras un córner.
24 de 32

Rodrigo de Olivera anotó el segundo gol del Olancho FC que remontó 2-1 ante Olimpia y así lo sufrió la defensa merengue. Edrick Menjívar terminó de rodillas.
25 de 32

El festejo de Rodrigo de Olivera, que llegó a 12 goles en la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025.
26 de 32

Rodrigo de Olivera se abrazó con sus compañeros tras marcar el gol que le daba la ventaja al Olancho FC ante el Olimpia.
27 de 32

Eduardo Espinel no estaba nada contento con lo que miraba en la cancha con sus jugadores. Olimpia estaba abajo en el marcador.
28 de 32

El entrenador del Olimpia estuvo dando indicaciones a pie de campo del estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
29 de 32

En los últimos minutos, el recién ingresado Clinton Bennett marcó de cabeza tras un córner y le dio el empate agónico 2-2 al Olimpia contra Olancho FC.
30 de 32

Clinton Bennett se convirtió en el salvador inesperado del Olimpia, evitando la derrota contra el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
31 de 32

Así gritó su gol Clinton Bennett que salvó al Olimpia de la derrota en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
32 de 32

La celebración de los jugadores del Olimpia tras el gol de Clinton Bennett que los salvó de la derrota en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
