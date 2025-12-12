Teletón 2025: estas son las primeras empresas en sumarse con donativos

Rafael Villeda, presidente de la Asociación Teletón, afirmó que el evento es un legado de la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento a favor de las personas con discapacidad, y que esperan alcanzar este año la meta propuesta. Asimismo, señaló que a lo largo de su trayectoria se ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños.