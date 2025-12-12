Teletón 2025: estas son las primeras empresas en sumarse con donativos

La solidaridad comenzó a reflejarse desde los primeros minutos de la Teletón 2025. A pocas horas de iniciada la jornada de 27 horas de amor, las primeras empresas hondureñas dijeron presente con importantes aportes económicos que impulsan el camino hacia la meta de 77.5 millones de lempiras.
La primera empresa en sumarse fue BAC Honduras, que realizó el primer gran donativo de la noche con 800 mil lempiras, marcando el inicio de una respuesta solidaria que reafirma el compromiso del sector privado con las personas con discapacidad.
Minutos después, se unió Cargill Honduras, que anunció un aporte de 1 millón 750 mil lempiras, fortaleciendo el arranque de la recaudación y enviando un mensaje de apoyo a la causa que cada año moviliza al país.
Desde el inicio de la transmisión, tanto ciudadanos como empresas comenzaron a hacer sus donativos, demostrando que el espíritu de servicio que impulsa a la Teletón 2025, bajo el lema “Teletón es servicio”, sigue vigente y firme.
A los donativos se sumó la Alcaldía del Distrito Central, encabezada por Jorge Aldana, con un aporte de 500 mil lempiras.
La jornada solidaria, que se desarrolla los días 12 y 13 de diciembre, busca recaudar fondos para continuar brindando atención integral a personas con discapacidad, y tiene como sede el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa.
La Teletón es considerada uno de los eventos más emblemáticos del año en Honduras, donde cada aporte se convierte en una oportunidad para transformar vidas y fortalecer la inclusión.
El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, abrió el evento dando su bendición y realizó la primera donación. “Yo me he beneficiado durante el covid-19 y daré mi granito de arena”, expresó después de su oración.
Con su respectivo himno "Teletón es servicio", así inició el evento que convoca a ciudadanos, empresas y organizaciones a sumar esfuerzos en favor de la inclusión, la esperanza y la dignidad de miles de hondureños que reciben atención a través de los centros Teletón.
Rafael Villeda, presidente de la Asociación Teletón, afirmó que el evento es un legado de la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento a favor de las personas con discapacidad, y que esperan alcanzar este año la meta propuesta. Asimismo, señaló que a lo largo de su trayectoria se ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños.
Gabriela Galeas, Salvador Nasralla, Loren Mercadal, Erik Chavarría y Jean Paul Irías fueron los presentadores que abrieron el evento..
El evento cuenta este año con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes aportarán música, alegría y mensajes de esperanza durante la transmisión.