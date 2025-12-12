Donaciones, amor y música: así se vive el ambiente en la Teletón 2025

Donaciones, aplausos, música y amor entrelazan en cada rincón de la Teletón 2025. Desde el inicio de la transmisión, el ambiente que se vive en esta gran jornada solidaria refleja el compromiso y la devoción con el que Honduras responde, una vez más, al llamado de servir.
Las 27 horas de amor, que comenzaron a las 9:00 de la noche de este 12 de diciembre, avanzan entre gestos concretos de solidaridad. En los primeros minutos, ciudadanos y empresas comenzaron a decir presente, marcando un arranque alentador rumbo a la meta de 77.5 millones de lempiras.
Uno de los momentos más aplaudidos fue el anuncio del primer gran donativo de la noche, realizado por BAC Honduras, que aportó 800 mil lempiras, encendiendo el entusiasmo en el recinto y frente a las pantallas.
Poco después, el ambiente volvió a vibrar con la contribución de Cargill Honduras, que se sumó con 1 millón 750 mil lempiras, reforzando el mensaje de unidad y compromiso social.
El escenario, instalado en el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, se llenó de música, luces y esperanza.
Artistas nacionales e internacionales, academias de baile y grupos folclóricos acompañan la jornada con presentaciones que aportan alegría y energía a una causa que va más allá del espectáculo.
Bajo el lema “Teletón es servicio”, el ambiente que se vive en la Teletón 2025 confirma que cada aporte, cada canción y cada aplauso tienen un mismo propósito de amor.
La misión de la Teletón es seguir transformando vidas y promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad.
Entre los artistas presentes destacan Fabiana, intérprete del himno Teletón es servicio; La Gran Banda, Polache, Sonora Dinamita, Key Key, Las Chicas Rolands, Raffy, Nibuman, D’Artes, Urbaleth, Wayback y Carlos Salazar, además de academias de baile y grupos folclóricos que llenarán el escenario de ritmo y color.
“Yo me he beneficiado durante el covid-19 y daré mi granito de arena”, expresó con alegría el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez.
Gabriela Galeas, Salvador Nasralla, Loren Mercadal, Erik Chavarría y Jean Paul Irías fueron los presentadores que abrieron el evento.
A lo largo de su trayectoria, la Teletón ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños.