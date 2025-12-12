Identifican a hombre que fue asesinado en zona viva de San Pedro Sula

A la derecha, foto en vida de Óscar René Flores Domínguez, el hombre que fue asesinado en la zona viva de San Pedro Sula.
El cuerpo de Óscar René Flores quedó en medio de dos carros en un parqueo de la zona viva.
Preliminarmente se ha informado que a Flores Domínguez lo habrían matado por asaltarlo.
Testigos dijeron que a eso de las 3:30 pm de este viernes 12 de diciembre se escucharon unas quince detonaciones de armas de fuego.
Al lugar llegaron agentes policiales y se encontraron a una persona de la tercera edad muerta.
Se supone de Flores Domínguez era perseguido por su sujeto que buscaban despojarlo de sus pertenencias.
Al parecer el infortunado habría retirado un dinero de una agencia bancaria, esta versión que no ha sido confirmada por las autoridades.
Las autoridades investigan el crimen, mientras los amigos de Óscar René Flores lamentan su muerte.
Óscar René Flores Domínguez tenía 70 años y era originario de El Negrito, Yoro.
"Qué Navidad más triste van a pasar sus familiares y amigos. Dios les dé fuerzas", lamentó un vecino