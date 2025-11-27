Consternación por muerte de reconocido maestro del Perla del Ulúa de El Progreso

Fotos en vida del profesor Ronnie Caraccioli, quien murió este jueves 27 de noviembre del 2025.
El profesor Caraccioli fue muy querido en las dos instituciones en las que trabajó por muchos años en el Instituto San José, el Perla del Ulúa y el Roberto Micheletti de Agua Blanca Sur.
"Familia Caraccili a su esposa (Irene Núñez), hijos, nietos, hermanas en estos momentos de tristeza y dolor le pido a nuestro Padre Celestial les dé el bálsamo del consuelo", lamentó Marina Hernández.
Noemí Peña lo recordó como un "querido profesor Rony, el Baby del rancho grande. Un tremendo ser humano y uno de los mejores maestros que paso por el Perla del Ulua. Honramos su vida. Que Dios le dé fortaleza a su familia. Lo recordaremos siempre".
Caraccioli impartía la clase de Estudios sociales. "Nos dejaba estudiar hasta dos páginas que teníamos que memorizar. Cuando pasé enfrente me comenzó a preguntar y se me borró el cassette no había estudiado. Me mandó asolearme", contó Isis Días.
El profesor era el padre del doctor Boris Antonio Caraccioli Nuñez. "El Señor les dé Consuelo y fortaleza, que en Paz Descanse el Profesor Ronnie Caraccioli", le escribió Melissa Moncada.
Norma Baker dedicó unas líneas: "Mi querido y amado profesor hoy me despido de usted con el mismo amor y respeto cuando me lo encontraba gracias por sus enseñanzas de los profesores que ya no habrá. Que en paz descanse mi amado profesor ".
Portador de una potente voz, el Caraccioli era el típico maestro ochentero que imponía disciplina, pero sus alumnos lo querían mucho.
Karen Johana Guzmán relató: “Cómo olvidar su peculiar y especial forma de enseñar y su increíble voz. Un abrazo hasta el cielo. Definitivamente, fue un extraordinario ser humano. ¡Dios lo tenga en su gloria!”.
“Lo recuerdo con mucho cariño, a mi profesor de Ciencias Naturales. Un abrazo para la profe Irene. Que el Señor les dé consuelo”, escribió Lesly Matamoros